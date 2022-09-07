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竹山紫南宮慶中秋 連假日第一天送限量版琉璃項鍊錢母

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
紫南宮主委莊秋安宣布配合中秋連假，9月9日只要民眾捐血250cc便送紫南宮土地公限量琉璃水晶項鍊1分，500cc則送虎年套幣組1組。記者黑中亮／攝影
紫南宮主委莊秋安宣布配合中秋連假，9月9日只要民眾捐血250cc便送紫南宮土地公限量琉璃水晶項鍊1分，500cc則送虎年套幣組1組。記者黑中亮／攝影

國內自去年5月底疫情大爆發以來，各地鬧血荒情形嚴重，台中捐血中心統計顯示，至9月6日止，血庫的需求量一直存在不足量的情形，只好商請「捐血大戶」紫南宮再度出手來紓解血荒。

主委莊秋安宣布配合中秋連假，特別於紫南宮水濂瀑布前9月9日增加4台捐血車，從早上9點30分開始接受信眾獻血，只要民眾捐血250cc便送紫南宮土地公限量琉璃水晶項鍊1分，500cc則送虎年套幣組1組。

紫南宮主委莊秋安表示，國內面臨嚴重血荒，自今年5月迄今因缺血情況一直未能改善，而各醫院缺血血荒情形一直存在，且捐血中心提供血量長期未能補足相關機關用血需求，經與捐血中心協商場地並安排可供使用捐血車後，決定請土地公再次幫忙，加碼場次擴大舉辦捐血活動，廟方皆採取體溫量測、消毒、人流、動線管制等相關措施，確保信眾維持一定社交距離及全程佩戴口罩。

台中捐血中心指出，依據9月6日累積血量統計，目前血庫裡庫存A、B、O三種血量嚴重急缺，但因疫情持續延燒，上星期又因逢軒嵐諾颱風靠近台灣風雨強大，以致影響民眾出門捐血行動與意願，造成現階段血庫存量吃緊，為提高並補足血庫存量，訂於中秋連假第一天9月9日當天，捐血中心安排4輛捐血車以加快對捐血民眾服務速度。

捐血中心統計顯示，去年紫南宮捐血量仍是全台績優團體第一名，雖然仍是全省捐血量最多的捐血站，但因血庫存量嚴重不足下，各血型長時間呈現供量不足現象，平均只足夠4至5天的血量。

紫南宮主委莊秋安宣布配合中秋連假，9月9日只要民眾捐血250cc便送紫南宮土地公限量琉璃水晶項鍊1分，500cc則送虎年套幣組1組。記者黑中亮／攝影
紫南宮主委莊秋安宣布配合中秋連假，9月9日只要民眾捐血250cc便送紫南宮土地公限量琉璃水晶項鍊1分，500cc則送虎年套幣組1組。記者黑中亮／攝影
紫南宮平日都有捐血車停放於水濂瀑布廣場，歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血。記者黑中亮／攝影
紫南宮平日都有捐血車停放於水濂瀑布廣場，歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血。記者黑中亮／攝影
紫南宮主委莊秋安宣布配合中秋連假，9月9日只要民眾捐血250cc便送紫南宮土地公限量琉璃水晶項鍊1分，500cc則送虎年套幣組1組。記者黑中亮／攝影
紫南宮主委莊秋安宣布配合中秋連假，9月9日只要民眾捐血250cc便送紫南宮土地公限量琉璃水晶項鍊1分，500cc則送虎年套幣組1組。記者黑中亮／攝影

捐血中心 紫南宮 血荒

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