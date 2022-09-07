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台中市都市空間設計大獎 入圍作品展登場

中央社／ 台中7日電

第10屆台中市都市空間設計大獎入圍作品展今天登場，市府都發局長黃文彬表示，共有105件作品參賽，選出入圍作品22件，將於10月4日公布得獎名單及頒獎。

台中市都市空間設計大獎入圍作品展暨建築師群分享座談會上午舉行啟動儀式，會中由黃文彬頒贈入圍獎狀，並宣布將於10月4日在夏綠地公園舉辦頒獎典禮。

黃文彬在會中致詞指出，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這項活動停辦1次，今年重新舉辦，共接獲105件參賽作品，並選出22件入圍作品在市府惠中樓1樓中庭展出。

黃文彬說，這屆活動以「榮耀十刻」為主軸，分別設置規劃設計類、建築空間類、環境空間類、公共空間類、低層建築類等類別，還有年度空間設計大獎、評審特別獎，今年再添增新類別「建築雋永獎」，最後得獎名單將於10月4日公布及頒獎。

黃文彬認為，設置這個獎項，是為鼓勵業者及建築師為台中市都市景觀也能做出貢獻，如今很多業者會以綠化的概念來興建房子，讓民眾生活在有風及光線的房子裡。

建築 台中市

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