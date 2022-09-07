一中商圈五岔路易肇事 年初設科技執法迄今告發3.4萬件

台中市北區一中商圈五岔路是十大肇事路口，市警局在今年2月中旬設置科技執法設備，統計設置後至8月底為止，已告發3.4萬多件，其中告發第一名的違規項目是闖紅燈，警方發現，設置科技執法設備以後，從2月發生交通事故15件，已降低8月發生交通事故7件，顯見執法設備有改善交通秩序的成效。

第二警分局表示，一中商圈的五岔路口科技執法，從今年2月16日啟用，截至今年8月31日為止，一共舉發34766件，其中以闖紅燈，有21224件違規態樣最高，其次是轉彎未先駛入內（外）車道，統計有9002件，第三名則是直行車占用轉彎專用車道2203件。

另外，該路口的交通事故，從2月發生15件，逐月遞減至8月分7件，降幅近53％，行車秩序明顯改善，有效導正民眾駕駛行為，減少交通事故發生。

第二警分局說，中秋連假將至，一中商圈是易壅塞區域，分局已提前制定「中秋節連續假期交通疏導細部執行計畫」，將在假期前1天（9月8日）及最後1天（9月11日） ，提前布署派遣，針對轄區三民路段、崇德路段、中清路段交通要道，以及21處重要路口崗位，投入警力、義交共計95人次，並與相關單位建立協調聯繫機制，機動調整號誌時間等措施，希望維持良好交通秩序，讓民眾快樂出門，平安返家。