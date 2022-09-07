快訊

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一中商圈五岔路易肇事 年初設科技執法迄今告發3.4萬件

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
中秋連假將至，第二警分局從連假前一天即投入警力，在一中商圈周邊展開交通疏導計畫。圖／第二警分局提供
中秋連假將至，第二警分局從連假前一天即投入警力，在一中商圈周邊展開交通疏導計畫。圖／第二警分局提供

台中市北區一中商圈五岔路是十大肇事路口，市警局在今年2月中旬設置科技執法設備，統計設置後至8月底為止，已告發3.4萬多件，其中告發第一名的違規項目是闖紅燈，警方發現，設置科技執法設備以後，從2月發生交通事故15件，已降低8月發生交通事故7件，顯見執法設備有改善交通秩序的成效。

第二警分局表示，一中商圈的五岔路口科技執法，從今年2月16日啟用，截至今年8月31日為止，一共舉發34766件，其中以闖紅燈，有21224件違規態樣最高，其次是轉彎未先駛入內（外）車道，統計有9002件，第三名則是直行車占用轉彎專用車道2203件。

另外，該路口的交通事故，從2月發生15件，逐月遞減至8月分7件，降幅近53％，行車秩序明顯改善，有效導正民眾駕駛行為，減少交通事故發生。

第二警分局說，中秋連假將至，一中商圈是易壅塞區域，分局已提前制定「中秋節連續假期交通疏導細部執行計畫」，將在假期前1天（9月8日）及最後1天（9月11日） ，提前布署派遣，針對轄區三民路段、崇德路段、中清路段交通要道，以及21處重要路口崗位，投入警力、義交共計95人次，並與相關單位建立協調聯繫機制，機動調整號誌時間等措施，希望維持良好交通秩序，讓民眾快樂出門，平安返家。

第二分局長陳家銘說，連假期間中友百貨、一中商圈停車位有限，請民眾搭乘大眾運輸工具前往目的地，用路人除了注意行車安全外，勿有違規行駛或違規停車等行為，遵守交通管制措施及交通指揮人員指揮，以免增加道路車流延滯及耽誤自身行車時間。

台中市北區五岔路口科技執法設備在今年2月中旬啟用，迄今已取締3.4萬件。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市北區五岔路口科技執法設備在今年2月中旬啟用，迄今已取締3.4萬件。圖／台中市警局交通大隊提供

科技執法 中秋節

延伸閱讀

南投科技執法路口暴增10處 這5路口9月率先開拍

台東市博愛、新生及博愛、鐵花路口　9月1日啟用科技執法

苗縣10處路口建置多功能科技執法系統　9月1日起正式執法

桃園人注意！警方新增35處科技執法地點出爐

相關新聞

一中商圈五岔路易肇事 年初設科技執法迄今告發3.4萬件

台中市北區一中商圈五岔路是十大肇事路口，市警局在今年2月中旬設置科技執法設備，統計設置後至8月底為止，已告發3.4萬多件...

狼師案延燒 中市教局預算吵吵通過

台中市議會大會前天因為民進黨議員針對狼師案杯葛議事導致流會，昨天委員會審教育局預算，綠營不斷打斷教育局長楊振昇說明，提議...

投14線拓寬 部分地主憂影響權益

投14線位於草屯坪頂、富寮里內，全長6.482公里，可銜接台14線通往中寮，屬於往來重要道路，不過路寬小，部分路段狹窄，...

為送這紙證書給「阿公」 暨大、埔基跨海飛越8000公里

來自挪威的前埔里基督教醫院長徐賓諾將一生歲月奉獻給台灣偏鄉醫療，埔里人暱稱他為「阿公」，如今他已返回故鄉，但為感謝他的醫...

台灣國際職業婦女協會捐款 助身障者圓夢

台灣畫圈圈藝術關懷協會長年幫助弱勢朋友培養藝術鑑賞能力，提昇其生活品質，營造美好的藝文社會。台灣國際職業婦女協會大台中分...

邱臣遠籲放寬飛航限制 發揮清泉崗機場優勢

台中清泉崗機場「軍民共用」的特性、航空管制讓大型客機無法停靠，使得台中雙港優勢無法完全發揮，立委邱臣遠今舉行記者會，籲加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。