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龍井地政所化身藝廊 謝凱希水墨創作個展開放參觀

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井地政事務所文創迴廊即日起至12月31日推出「謝凱希水墨創作個展」，吸引洽公民眾參觀。圖／台中市地政局提供
台中市龍井地政事務所文創迴廊即日起至12月31日推出「謝凱希水墨創作個展」，吸引洽公民眾參觀。圖／台中市地政局提供

台中市地政局長吳存金今天說，台中市龍井地政事務所善用公共空間，在一、二樓設有文創迴廊，即日起至12月31日推出「謝凱希水墨創作個展」，歡迎市民洽公時到迴廊欣賞水墨畫作，也可透過龍井地所官網欣賞，享受藝術饗宴。

吳存金指出，地政事務所是民眾洽公的第一線服務場所，能善用走廊、梯間等公共空間展覽藝文作品，讓民眾在洽公中享受藝文陶治，增進對水墨畫的了解與推廣，營造舒適且輕鬆的辦公氛圍，讓地政服務更優質。

台中市龍井地政事務所主任許世強說，這次邀請展出者謝凱希為現代水墨畫家吳麗雲的高徒，謝凱希在吳麗雲的教導下，畫作筆觸細膩、線條優美，畫風不設框架、多彩多姿，歡迎市民前來欣賞。民眾也可透過龍井地所官網( https://ljland.land.taichung.gov.tw/home.php )藝文活動專區，欣賞謝女士的藝術作品。

台中市 水墨畫 畫作

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