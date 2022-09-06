為送這紙證書給「阿公」 暨大、埔基跨海飛越8000公里

來自挪威的前埔里基督教醫院長徐賓諾將一生歲月奉獻給台灣偏鄉醫療，埔里人暱稱他為「阿公」，如今他已返回故鄉，但為感謝他的醫療奉獻，暨大頒授管理學名譽博士學位，趕在他滿百歲前夕，與埔基團隊跨海飛越8000多公里，將這一紙學位證書親送到他的手上，並成為暨大創校以來第一位管理學名譽博士。

「挪威是我們的祖國，但台灣是我們的家。」徐賓諾是挪威協力差會的宣教士，身為護理師的他在1952年來台宣教醫療，先後在馬偕紀念醫院、樂生療養院、芥菜種會兒童之家、埔里基督教醫院服務，之後認識同樣來自挪威的紀歐惠醫師，相差5歲的兩人結為連理，為台灣奉獻青春，守護埔里及山地偏鄉居民的健康。

埔里基督教醫院指出，徐賓諾、紀歐惠在台灣最窮困的年代，透過其醫護專業減輕病患的痛苦，無私關愛所有貧病弱勢族群，被埔里人暱稱為「阿公」、「阿媽」，也因此榮獲「挪威國家最高榮譽獎」、「醫療奉獻獎」、「總統紫色大綬景星勳章」、埔里榮譽鎮民等國內外獎項，並在2002年獲頒發外僑永久居留證。

而徐、紀2人在退休後，因不想占用台灣醫療資源，2006年選擇返回挪威老家定居，安養天年，直至2010年，紀歐惠因病辭世，如今已高齡99歲的徐賓諾則由親人照料；不過，阿公阿媽在台為善行醫的事蹟，至今仍在埔里人口耳流傳，暨大為感謝徐賓諾的醫療貢獻，透過埔基醫院徵詢獲徐同意後頒發名譽博士學位。

暨大、埔基為此共同組團，由暨大管理學院院長陳建良、教授陳小芬及校友總會理事長胡景淵代表，埔基醫院院長蘇世強、前院長黃蔚、趙文崇等人，趕在徐賓諾百歲前夕，帶著這一紙證書前往挪威頒授管理學名譽博士學位，台灣時間昨天下午5時更透過網路視訊直播，讓更多遠在台灣的人共同見證歷史性一刻。