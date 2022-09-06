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台灣國際職業婦女協會捐款 助身障者圓夢

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣國際職業婦女協會大台中分會今捐贈88000元給台灣畫圈圈藝術關懷協會，協助身心障礙的大專生發掘自我的亮點，實現人生夢想。圖／台灣國際職業婦女協會大台中分會提供
台灣國際職業婦女協會大台中分會今捐贈88000元給台灣畫圈圈藝術關懷協會，協助身心障礙的大專生發掘自我的亮點，實現人生夢想。圖／台灣國際職業婦女協會大台中分會提供

台灣畫圈圈藝術關懷協會長年幫助弱勢朋友培養藝術鑑賞能力，提昇其生活品質，營造美好的藝文社會。台灣國際職業婦女協會大台中分會今天捐贈88000元給台灣畫圈圈藝術關懷協會，協助身心障礙的大專生發掘自我的亮點，實現人生夢想。

台灣畫圈圈藝術關懷協會理事長林淑華表示，身障生在肢體方面，各有不同程度的生理限制，但障礙不見得是障礙，反而內心充滿強大的毅力與堅持。

林淑華舉例，劉立凱是多重障礙的腦麻生，因緣際會參加教育部和協會舉辦的大專生身障生藝術夏令營，開啟劉立凱的藝術創作之門。由於立凱的手部肌肉動作非常受限，但他用毅力及堅持，不斷挑戰自我，作畫短短3年，不僅筆觸線條成熟，用色也鮮豔明亮，畫作中富含豐富故事性，並在凱昇藝術中心舉行「幻想的樂章」個展。

林淑華提到，為立凱這樣的身障孩子策展，動力是因立凱提到自幼受到許多人的關照與鼓勵，期許自己也能靠自己的能力幫助別人，把愛的力量傳遞出去，希望以自己的故事，發揮影響力，讓與他有同樣狀況的人看到一盞明燈。

台灣國際職業婦女協會大台中分會長期致力推動弱勢族群教育平權，此次捐贈88000元給畫圈圈協會，希望抛磚引玉，幫助更多的身障生開啟藝術創作之路，並回饋社會。

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