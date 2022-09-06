邱臣遠籲放寬飛航限制 發揮清泉崗機場優勢

台中清泉崗機場「軍民共用」的特性、航空管制讓大型客機無法停靠，使得台中雙港優勢無法完全發揮，立委邱臣遠今舉行記者會，籲加速台中清泉崗機場轉型，打造亞太航空轉運中心，吸引遊客和民航機降落。

邱臣遠指出，清泉崗機場「軍民共用」的特性、航空管制，讓大型客機無法停靠，台中雙港優勢因此無法完全發揮，呼籲民航局、交通部和國防部研議放寬飛航限制，才能提升清泉崗機場使用效率，帶動地方產業及經濟發展。

邱臣遠表示，台中是中小企業的大本營，具有完整的機械產業和航太零件產業上下游供應鏈、精密機械產業聚落，適合發展成航太維修市場，可以依賴這樣的優勢建立轉運中心，推動智慧機械和航太產業發展，不僅能增加在地工作機會，也可以提升在地產業價值。

邱臣遠提出三點訴求：一、要求縮短清泉崗機場宵禁時間，增加可容納的航班，吸引夜間航班停留。二、要求建設新的民用機跑道，提供民航機專線專用，落實軍民分流。三、請政府加速機場周邊計畫區土地規劃，盡快完成國道三號機場聯絡設計，要求增購空橋設備，提前因應可能復甦的人流。

民航局副局長方志文回應，目前已完成「台中機場2035年整體規劃」，以「區域性國際機場」、「國內線幹線機場」、「低成本航空基地」、「航太關聯產業核定」等為定位，目標2035年年運量502萬人次，設定以年運量一千萬人次的規模，作為發展願景。

民航局副局長志文表示，民航局也規畫在既有的航站區北側新建第三航廈，正在辦理綜合規畫作業，進一步提升台中機場的使用效率。