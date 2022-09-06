彰化員林今啟用路邊停車地磁導引 不必繞路找車位

彰化縣員林市區停車位經常一位難求，市公所今天啟用全縣第一個路邊停車地磁導引服務，顯示員林基督教醫院院區四周還有多少路邊停車格空位，市公所將依辦試情形，作為未來以鄉鎮道為主設置相同系統的參考依據，節省用路人繞路找停車格的時間。

員林市公所今天在員林市雙平路穀倉廣場，舉辦「員林智慧停車 幸福卡隨行員林市路邊停車地磁導引服務示範區」啟用儀式，宣示邁向智慧車格導引停車服務，初期以員林基督教醫院周邊街廓60個路邊停車格佈設地磁作為示範區，停車格動態看板設在員基靜修路路口的天橋，顯示街區還有多少停車格空位，若顯示停車位已滿就不要進入街區找空位。

員林市長游振雄說，市區停車位過去常被長期占用，透過收費管理大幅提升使用周轉率，這次市區60格車格智慧化管理，透過資訊的傳輸與發布提供市民更便捷的停車服務，目前員林基督教醫院周邊作為示範區，市公所在雙平路與靜修路口設置數位顯示看板，透過智慧停車地磁的導引駕駛人到有空車位的路段，減少尋找空車位的時間。

游振雄又說，智慧車格的資訊應用優先在示範區辦理，市公所將視未來營運量能及效果，收集各項智慧車格數據加以分析與資料應用，擴大適用在市區的鄉鎮道路停車格，道路不長，駕車民眾一眼就能看到空車位，享受更便利的市區交通服務。

縣副縣長林田富、員林市民代表會主席賴東位和縣議員、鎮民代表、里長等地方士紳，共同見證彰化縣第一個使用路邊停車使用地磁導引服務的啟用典禮。林田富表示，智慧停車系統市智慧城市是現代化城市的一部分，相信員林市公所的便民服務可以節省民眾找空停車位時間並減少繞路的碳排放，此外，縣政府配合市公所興建三和社區活動中心，預計增加200個汽車停車位，2023年完工後將可解決周邊停車問題。