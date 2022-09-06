「台中房思琪」案再爆2名受害者？教育局：未接獲

台中市某國中資優班學生遭昔日名師性侵的「台中房思琪案」，教育局已接獲3案申訴。不過，民進黨中市議員張耀中今爆料，黃姓教師在另一所任職學校，有兩名畢業生向校方供稱自己是受害人，受害學生不斷增加，教育局不該再袒護，應全面加強普查力道，清查其他受害人。

盧秀燕表示，該案還未結束，可能還有潛在受害者，希望潛在受害者勇於出面檢舉，法網恢恢，讓犯法的人面對法律制裁。該案會繼續追查，即使是25年前、30年、40年發生的案子，只要是犯罪，一定全力追查。

黃姓教師遭昔日的學生A小姐指控25年前性侵，當事人4月向教育局申訴，8月與人本基金會開記者會，揭露黃姓教師性侵害。台中市教育局目前已接獲3案申訴。

張耀中說，據了解，黃姓教師目前任職學校，有兩名畢業生向校方供稱自己是受害人，其中一名學生是今年剛畢業的「數學小助教」，黃姓教師從2015年開始建立此教學方法，選擇班上數學優異學生在午休或假日私下授課，還曾帶學生回住處；另一名就讀大學的學生也供稱受害。

張耀中強調，黃姓教師的膽大妄為令人瞠目結舌，教育局應該立即擴大普查，找出更多的受害學生，而不是敷衍以對。

教育局表示，經查學校雖尚未接獲校園性別事件申請調查或檢舉案，不過教育局會主動了解，持續關心，提供相關協助並依法辦理。