快訊

影／永和分屍3胞兄看孝順弟弟最後一眼 哭喊：怎麼死這麼慘

連千毅在住處「遭警方逮捕」 疑涉嫌NFT詐騙洗錢

恩恩爸求償「1元國賠」 新北市府3機關審議結果出爐了

「台中房思琪」案再爆2名受害者？教育局：未接獲

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市某國中資優班學生遭昔日名師性侵的「台中房思琪案」，教育局已接獲3案申訴。不過，民進黨中市議員張耀中今爆料，黃姓教師在另一所任職學校，有兩名畢業生向校方供稱自己是受害人，受害學生不斷增加，教育局不該再袒護，應全面加強普查力道，清查其他受害人。

盧秀燕表示，該案還未結束，可能還有潛在受害者，希望潛在受害者勇於出面檢舉，法網恢恢，讓犯法的人面對法律制裁。該案會繼續追查，即使是25年前、30年、40年發生的案子，只要是犯罪，一定全力追查。

黃姓教師遭昔日的學生A小姐指控25年前性侵，當事人4月向教育局申訴，8月與人本基金會開記者會，揭露黃姓教師性侵害。台中市教育局目前已接獲3案申訴。

張耀中說，據了解，黃姓教師目前任職學校，有兩名畢業生向校方供稱自己是受害人，其中一名學生是今年剛畢業的「數學小助教」，黃姓教師從2015年開始建立此教學方法，選擇班上數學優異學生在午休或假日私下授課，還曾帶學生回住處；另一名就讀大學的學生也供稱受害。

張耀中強調，黃姓教師的膽大妄為令人瞠目結舌，教育局應該立即擴大普查，找出更多的受害學生，而不是敷衍以對。

教育局表示，經查學校雖尚未接獲校園性別事件申請調查或檢舉案，不過教育局會主動了解，持續關心，提供相關協助並依法辦理。

教育局強調，目前已接獲3案申訴，教育局依規處置，絕不容許狼師胡作非為。

台中市爆發狼師案，民進黨中市議員張耀中今爆料，黃姓教師目前任職學校，有兩名畢業生向校方供稱自己是受害人，要求全面加強普查力道，清查其他受害人。圖／張耀中提供
台中市爆發狼師案，民進黨中市議員張耀中今爆料，黃姓教師目前任職學校，有兩名畢業生向校方供稱自己是受害人，要求全面加強普查力道，清查其他受害人。圖／張耀中提供

教育局 性侵 台中市

延伸閱讀

影／狼師疑案擱中市教局預算 藍綠互嗆不懂議事規則

又一樁？國外電郵檢舉32年前性侵 中市教育局啟動學校調查

性平會審議出爐…台中狼師遭解聘、永不錄用 退休金也沒了

社宅退租9面牆共罰9000元 議員：物業刁難不可取

相關新聞

「台中房思琪」案再爆2名受害者？教育局：未接獲

台中市某國中資優班學生遭昔日名師性侵的「台中房思琪案」，教育局已接獲3案申訴。不過，民進黨中市議員張耀中今爆料，黃姓教師...

76歲翁拐身障女鄰居進屋 摸一次給100元賠1萬2獲緩刑

台中陳姓老翁年逾7旬，卻利用附近女鄰居身心缺陷不知反抗，多次誘拐她到自己經營的店面內上下其手，還摸胸、用生殖器磨蹭她下體...

連涉4性犯罪…性侵夜歸女 北市警拘提

廿歲蔡姓男子曾涉嫌多次在捷運、公園廁所猥褻女性，昨天凌晨時分假借問路，一路騎Ubike尾隨夜歸婦人約一公里，最後在空地強...

餐飲店股東偷吃女廚工 車震對話「想搓妹妹」下場超慘

台北市東門市場內某知名魚丸店的黃姓前股東，2012年與店內女廚工外遇產子，元配氣炸提告，兩人各被處4月徒刑後卻繼續交往，...

影／抓到了！20歲男假問路尾隨女子性侵 警調監視器、Ubike紀錄逮人

抓到了！台北市松山區發生當街性侵案，有妨害性自主前科的20歲蔡姓男子，涉嫌在9月5日凌晨3時許，藉機向被害女子問路，一路...

老翁公園遛狗認識愛狗女 竟藉口躲雨在長椅上性侵她

76歲陳姓老翁因常在公園遛狗認識患有輕度智能障礙的愛狗女子，卻趁與女子一同躲雨時，在公園內性侵女子，新北地方法院依乘機性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。