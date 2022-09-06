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全國首推！彰化小型復康巴士 可用LINE叫車追蹤位置

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府推出「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，可用LINE叫車。記者林敬家／攝影
彰化縣府推出「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，可用LINE叫車。記者林敬家／攝影

彰化復康巴士每年服務約有25萬人次，搭車能以電話預約、網路預約外，彰化縣府今天宣布推出「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，民眾可用LINE叫車，也可即時看到車輛位置，避免在外久等，家屬若綁定帳號也可收到身障者上車時間和地點的資訊，服務更優化。

彰化縣長王惠美指出，目前彰化縣復康巴士共77輛，小型復康巴士有75輛、大型復康巴士2輛，自2019年起至今，累計已汰換32輛復康巴士，因使用頻率比一般車輛高，且維修費逐年增加，為確保長者及身障者行車安全，有必要逐年汰換更新。

為提升服務，彰化縣全國首推「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，用LINE就能叫車，王惠美說，家屬及身障朋友綁定帳號，可直接預約訂車、查詢訂單、車輛抵達目標位置前30分鐘查詢車輛位置，大熱天或冬天不用在外等待太久、系統會主動回報家屬上下車時間與地點，多位家屬也可同時綁定，讓家人安心。

王惠美也表示，身障者搭乘復康巴士乘車費用僅有計程車費用的三分之一，如果領有身障證明及低收入戶，每月享有8次免費搭乘，復康巴士使用時間也延長至晚上及假日，讓真正需要服務的人走出戶外。

社會處表示，近年在疫情籠罩下，造成全球晶片荒，各項汽車零組件缺工缺料等問題，要買到一輛高頂復康巴士是一車難求，彰化縣東熒社會福利促進會得知縣府需求，積極接洽廠商，順利在去年底下訂高頂復康巴士，今天捐贈價值190萬元的高頂復康巴士，為彰化再添一輛生力軍。

彰化搭乘復康巴士除了能以電話預約、網路預約外，彰化縣府也推出「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，可用LINE叫車。記者林敬家／攝影
彰化搭乘復康巴士除了能以電話預約、網路預約外，彰化縣府也推出「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，可用LINE叫車。記者林敬家／攝影
彰化縣東熒社會福利促進會捐贈縣府價值190萬元的高頂復康巴士及挹注22萬8000元的社會救助金，合計有212萬8000元。記者林敬家／攝影
彰化縣東熒社會福利促進會捐贈縣府價值190萬元的高頂復康巴士及挹注22萬8000元的社會救助金，合計有212萬8000元。記者林敬家／攝影

巴士 身障者 彰化

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