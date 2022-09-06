全國首推！彰化小型復康巴士 可用LINE叫車追蹤位置

彰化復康巴士每年服務約有25萬人次，搭車能以電話預約、網路預約外，彰化縣府今天宣布推出「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，民眾可用LINE叫車，也可即時看到車輛位置，避免在外久等，家屬若綁定帳號也可收到身障者上車時間和地點的資訊，服務更優化。

彰化縣長王惠美指出，目前彰化縣復康巴士共77輛，小型復康巴士有75輛、大型復康巴士2輛，自2019年起至今，累計已汰換32輛復康巴士，因使用頻率比一般車輛高，且維修費逐年增加，為確保長者及身障者行車安全，有必要逐年汰換更新。

為提升服務，彰化縣全國首推「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，用LINE就能叫車，王惠美說，家屬及身障朋友綁定帳號，可直接預約訂車、查詢訂單、車輛抵達目標位置前30分鐘查詢車輛位置，大熱天或冬天不用在外等待太久、系統會主動回報家屬上下車時間與地點，多位家屬也可同時綁定，讓家人安心。

王惠美也表示，身障者搭乘復康巴士乘車費用僅有計程車費用的三分之一，如果領有身障證明及低收入戶，每月享有8次免費搭乘，復康巴士使用時間也延長至晚上及假日，讓真正需要服務的人走出戶外。