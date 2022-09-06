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「台中房思琪」案狼師解聘沒退休金 盧秀燕：還未結束

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今表示，即使是25年前的案子也積極追查，確定有犯罪事實，市府作出教育界最嚴厲處分，「不過該案還未結束」，呼籲潛在受害者勇於出面檢舉。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今表示，即使是25年前的案子也積極追查，確定有犯罪事實，市府作出教育界最嚴厲處分，「不過該案還未結束」，呼籲潛在受害者勇於出面檢舉。記者余采瀅／攝影

台中市黃姓教師遭檢舉25年前涉嫌性侵學生，市府性平教育委員會決議解聘黃師、永不錄用，黃師退休申請先前已暫緩處理，將無法請領退休金。台中市長盧秀燕今表示，即使是25年前的案子也積極追查，確定有犯罪事實，市府作出教育界最嚴厲處分，「不過該案還未結束」，呼籲潛在受害者勇於出面檢舉。

盧秀燕表示，該案還未結束，目前有一位A女受害者，感謝性平會及教育局調查小組，即使是25年前的案子也積極追查，確定有犯罪事實，市府作出教育界最嚴厲處分。另外，檢舉人25年前只是孩子，是刑事犯罪，將此案移送法辦，讓狼師面對司法審判。

盧秀燕強調，該案尚未告一段落，可能還有潛在受害者，希望潛在受害者勇於出面檢舉，法網恢恢，讓犯法的人面對法律制裁，肇事校長在25年內可能不只侵犯檢舉人，還有其他受害者，該案會繼續追查，即使是25年前、30年、40年發生的案子，只要是犯罪，一定全力追查。

盧秀燕 退休金 性侵 台中市

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