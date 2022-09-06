蕃薯產地價跌破10元 二林發起認購分享弱勢搶救饑餓
彰化縣西南角盛產蕃薯，二林鎮公所和國際獅子會300D-5區、傑林獅子會今天合辦捐贈蕃薯活動，預計募集2萬5000台斤送給樂林實（食）物銀行，一方面造福西南角及彰化沿海的弱勢家庭，一方面拉抬蕃薯產地價格。
今天15噸貨車滿載台66號蕃薯到二林鎮立圖書館廣場，國際獅子會300D-5區及區內多個獅子會的近百名會員到場共襄盛舉，除了捐贈儀式也招待民眾免費品嘗蕃薯。300D-5總監陳美芳說，獅子會的服務宗旨之一是拯救饑餓，期待藉由發起「人間有暖，只薯於你~拯救飢餓分享愛」募集活動，各友會和社會善心團體捐贈蕃薯，送給彰化的西南角和沿海弱勢家庭享用。
二林鎮長蔡詩傑表示，今年西南角蕃薯生產量相當大，鎮公所找國際獅子會合作，300D-5區總監陳美芳和關懷饑餓委員會主席陳家韋、傑林獅子會長莊明章等人欣然同意，發起認捐蕃薯，鎮公所和參與的獅子會都樂意接受全台民眾認捐，幫助偏鄉弱勢家庭和種蕃薯農民。
彰化縣大城蕃薯生產合作社理事主席陳啟峰說，今年蕃薯產量較高，一個多月前達到巔峰，產量比去年同期多2.5成，蕃薯生產合作社與獅子會等團體洽談行銷事宜，過了盛產期目前進入產季尾聲，價格已經反彈向上。
二林地區蕃薯農指出，去年蕃薯價格好到不行，市價每台斤20元起跳，很多農民因此改種蕃薯，沒想到今年5月COVID-19本土疫情升溫，疫情連續兩年拖累經濟發展，蕃薯未如去年暢銷，產地大盤價一度跌至每台斤2元，現在回升到4元，市價從10元起跑。
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