中秋防疫 台中僅開放鰲峰山、中正營區2處可烤肉

中秋連假快到了，台中市長盧秀燕今在市政會議指出，今年烤肉區域僅開放「清水鰲峰山公園烤肉區」「北屯中正露營區」2處，並建議未打疫苗的長者、幼童不要參加活動，重申嚴禁逐桌敬酒或敬茶，過節同時「防疫」

盧秀燕說，台中市中秋防疫規範參考中央防疫指引。老人、幼兒未打疫苗者，建議不要參加活動；為平衡民眾需求和防疫安全，今年僅開放「清水鰲峰山公園烤肉區」「北屯中正露營區」2處供民眾烤肉，其餘綠地、公園、園道等都禁止烤肉，除拍照、全程應戴口罩；中秋期間參加活動，不得逐桌敬酒、敬茶；因應人潮各營業場所應加強清消。

市府8月15日起推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」補貼台中餐飲業者每家5000元的清消成本，鼓勵業者加強清消營業場所。BA.4、BA.5疫情持續升溫，提醒市民不管出門或回家，多留心防疫，戴口罩、勤洗手。

盧秀燕說，2022康健城市長照力大調查中，台中市是六都組第一名。台中市除長照服務據點數是全國第一，長照服務涵蓋率平均值達70%以上。她說，這個獎很重要，遠超過全國長照服務涵蓋率平均67%。

台中市2020年領先全國，推「台中市長照即時通APP」今年e化升級為2.0版，使操作介面更加簡單，讓銀髮族、失能者及照顧者都能輕鬆查詢資訊，新增「長照接送」功能，透過APP即可預約長照交通車。民眾也可打「1966長照專線」有專人提供服務，另「台中市政府e櫃台」線上申請。