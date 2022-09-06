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2022好有藝思表演藝術節 25日港區藝術中心登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
好有藝思表演藝術節首場「聽見清水的聲音」於 9月25日開始，台灣梧桐弦樂團與微笑唸歌團跨界演出，圖為微笑唸歌糰。圖／港區藝術中心提供
好有藝思表演藝術節首場「聽見清水的聲音」於 9月25日開始，台灣梧桐弦樂團與微笑唸歌團跨界演出，圖為微笑唸歌糰。圖／港區藝術中心提供

台中市清水在地原創故事及音樂出發的「好有藝思表演藝術節」，9月25日至10月15日於港區藝術中心演藝廳登場，3場演出以清水地區的歷史文化、人物故事、地景環境及美食小吃為元素，搭配「散步牛罵頭、戲看有藝思Gomach 」小旅行活動，邀請民眾感受深度的在地人文故事。

文化局表示，首場活動於 9月25日邀請台灣梧桐弦樂團和微笑唸歌團跨界演出「聽見清水的聲音」，以西樂結合東方唸歌的創新表演形式，呈現出故事主角清水在地名作曲家姚讚福的成名曲「心酸酸」、「悲戀的酒杯」等台灣民謠與唸歌對話。

第二場由李靜芳歌仔戲團於10月8日演出原創新劇「鰲峰泛月-廖添丁」，本劇由劉冠良執導、何玉光擔任音樂設計、劇作家王博睿編劇，為金曲名家李靜芳擔綱首部生角戲，突破以往框架攜手陳禹安、張閔鈞共同演出。

這部作品以歌仔戲融合現代音樂，演繹台灣風雲人物廖添丁的前傳，帶領觀眾回到廖添丁成長的故鄉台中清水，一起探索主角割捨不斷的鰲峰山下的喜怒哀樂。

10月15日為朱宗慶打擊樂團「幸福飛揚音樂會」，配合台中清水臨海意象與老少皆宜的氛圍，規劃與民眾親近、適合闔家欣賞的打擊樂演出。曲目安排上精心挑選傳達山海之景的樂曲，透過活潑動感的節奏和耳熟能詳的旋律，融合各種打擊節奏風格，將帶給大小朋友歡欣的身體節奏與律動。

港區藝術中心說明，搭配3場表演節目舉辦「散步牛罵頭、戲看有藝思 」Gomach 小旅行解說活動，分別於每場演出當日上午由清水文化達人吳長錕老師帶領各20位搶先購票報名的觀眾參與活動。

購買藝術節活動門票的民眾，可憑票劵證明免費報名活動，額滿為止。民眾可上Opentix售票系統購票(https://reurl.cc/nOqb21)，或至港區藝術中心官網(http://www.tcsac.gov.tw/)查詢活動詳情。

圖為2022好有藝思表演藝術節活動海報。圖／港區藝術中心提供
圖為2022好有藝思表演藝術節活動海報。圖／港區藝術中心提供
第三場次「幸福飛揚音樂會」將於10月15日由朱宗慶打擊樂團壓軸，配合台中清水臨海意象，適合闔家欣賞的打擊樂演出。圖／港區藝術中心提供
第三場次「幸福飛揚音樂會」將於10月15日由朱宗慶打擊樂團壓軸，配合台中清水臨海意象，適合闔家欣賞的打擊樂演出。圖／港區藝術中心提供
好有藝思表演藝術節第二場「鰲峰泛月–廖添丁」將於10月8日演出，由李靜芳歌仔戲團原創新劇將清水傳奇人物廖添丁的故事躍上舞台。圖／港區藝術中心提供
好有藝思表演藝術節第二場「鰲峰泛月–廖添丁」將於10月8日演出，由李靜芳歌仔戲團原創新劇將清水傳奇人物廖添丁的故事躍上舞台。圖／港區藝術中心提供

歌仔戲 樂團 藝術節

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