圳堵國小60周年 民代爭取無障礙電梯開心啟用

台中市神岡區圳堵國小今年60周年，民代爭取500萬裝設無障礙電梯、無障礙坡道，讓全校470位師生移動教學更加便利。今早由校長楊雅娟、市議員周永鴻見證下舉辦揭牌典禮，成為校慶一甲子最棒的禮物。

市議員周永鴻指出，圳堵國小一直以來缺少無障礙電梯和無障礙坡道，部分師生通行受到影響，讓移動到思賢樓上課更加費時。

今年5月，周永鴻邀請教育局會勘，爭取500萬元經費，其中教育部國教署補助400萬元，將舊式思賢樓旁以外掛式裝設無障礙電梯與坡道，讓師生上課通行更加便利，學習無障礙。