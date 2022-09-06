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圳堵國小60周年 民代爭取無障礙電梯開心啟用
台中市神岡區圳堵國小今年60周年，民代爭取500萬裝設無障礙電梯、無障礙坡道，讓全校470位師生移動教學更加便利。今早由校長楊雅娟、市議員周永鴻見證下舉辦揭牌典禮，成為校慶一甲子最棒的禮物。
市議員周永鴻指出，圳堵國小一直以來缺少無障礙電梯和無障礙坡道，部分師生通行受到影響，讓移動到思賢樓上課更加費時。
今年5月，周永鴻邀請教育局會勘，爭取500萬元經費，其中教育部國教署補助400萬元，將舊式思賢樓旁以外掛式裝設無障礙電梯與坡道，讓師生上課通行更加便利，學習無障礙。
圳堵國小校長楊雅娟指出，圳堵國小思賢樓主要為學校書香課程、積木課程與3D列印課程教室，教具多且重，裝設無障礙電梯後，不僅改善學生就學環境，美麗的外型也有成為網美打卡點的潛力。今啟用典禮市議員羅永珍、徐瑄灃到場，立委楊瓊瓔服務處均派人參加，共襄盛舉。
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