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南投砸4.1億元拓寬投14線 居民憂土地徵收損權益

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，今召開地方說明會。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，今召開地方說明會。記者賴香珊／攝影

南投縣政府向中央爭取4.1億元擬拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，預計2024年底完工，今天在草屯坪頂里召開地方說明會，居民樂觀其成，但憂心土地徵收損及民宅、農保資格等權益，盼縣府將影響降到最低。

縣府指出，投14線位在草屯坪頂、富寮兩里轄內，全長6.482公里，起點銜接台14線20.8K，終點與投17線2.5K相接可通往中寮，是居民出入的重要道路，但路況不佳，近期更因沿線新增「九九峰動物樂園」，車流擁擠，衍生安全問題。

工務處表示，投14線沿途彎道多，車型不易，其中1.18K至6K雖為雙向車道，可普遍都有路肩寬度過小、空間不足等狀況；6K至終點6.48K則因道路寬度僅4至6米，僅能畫設雙向單車道，更因道路狹窄，不利會車及大型車輛行駛。

縣府去年提報生活圈道路交通系統建設計畫，今年獲中央核定納入生活圈補助，將斥資4.1億元拓寬投14線，粗估工程經費2.4億元，土地徵收費用1.7億元，今天召開地方說明會，預計明年4月前完成用地取得，最快2024年底前完工。

針對投14線擬拓寬，居民多樂觀其成，但部分土地徵收為私有地，地主憂心會拆到住家建築或出入口，以及農地徵收後面積變小，恐損及農保資格等，盼縣府將影響降到最低；工務處表示，拓寬規劃還在設計階段，將依民眾意見盡量避免。

南投縣長林明溱說，投14線拓寬後不僅能改善當地交通，縮短居民交通時間，提高行車安全性，同時紓解到九九峰動物樂園遊憩車潮，並分擔台14線的部分車流，也能串連北中寮活絡產業運輸，能對地方民生、觀光發展具正面效益。

南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，預計2024年底完工。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，預計2024年底完工。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，預計2024年底完工。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，預計2024年底完工。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，預計2024年底完工。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，預計2024年底完工。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，預計2024年底完工。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將斥資4.1億元拓寬投14線，改善路肩寬度過小、部分路段狹窄等問題，預計2024年底完工。記者賴香珊／攝影

土地徵收 南投

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