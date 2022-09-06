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不滿重劃結果 地主雇樂隊到彰化田尾公所前奏哀樂

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉不滿十甲重劃區分配結果的地主雇用禮儀社樂隊到郷公所門前演奏哀樂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉不滿十甲重劃區分配結果的地主雇用禮儀社樂隊到郷公所門前演奏哀樂。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾鄉十甲重劃區的兩名地主，今天雇工電子花車和樂隊到鄉公所大門前「哭喪」，抗議縣政府辦理十甲重劃案弊端重重、鄉公所占地民地和濫開罰單；縣政府地政處表示，地主異議的案件屬於重劃會與地主之間的民事訴訟，目前訴訟中，縣政府會依法院最終判決結果作後續處理。

田尾鄉十甲重劃區是市地重劃，面積10.3公頃，行政權責在縣政府，曾姓、羅姓地主今天到鄉公所抗議半個多小時，縣議員黃盛祿、田尾鄉民代表李建宏前來關心，維護土地正義的團體也來全程錄影，用行動表達支持重劃土地分配的公平正義。

羅姓地主指出，十甲重劃弊案重重，包括高院判決廢止重劃案、判決重劃區選舉理監事不成立及十甲土地分配、成果圖表等決議不成立、十甲重劃一地兩地號、十甲重劃一地兩謄本、鄉公所侵占民地。

羅姓地主說，十甲重劃案還在訴訟中，縣政府竟核定同一筆土地有兩個地號，形成一地兩謄本，還沒結束訴訟就允許買賣，「這樣合法嗎？」況且十甲重劃案辦到發生訴訟，其中一定有官商勾結的弊端，地主對此才喊告，案件承辦人員立馬辦理退休，「難道縣政府不用交代一下？對社會能交代嗎？」

羅姓地主又說，十甲重劃區土地還沒分配，田尾鄉公所居然以空地雜草叢生，影響環境衛生為由，依廢棄物清理法開罰曾姓地主，這些土地仍是原地主的，鄉公所憑什麼開發？

田尾鄉十甲自辦市地重劃會發布聲明書，重劃會理事曾琮柏說，曾姓、羅姓地主都領回土地補償費百萬元，曾姓地主提出的訴訟案件，一、二審均敗訴，目前進入最高法院審理，羅姓地主提出的訴訟案件在二審勝訴，重劃會經與律師討論認為判決引用法令牴觸法令，已向最高法院提出上訴；訴訟期間，重劃會多次與羅姓、曾姓兩名地主溝通，無法取得共識實屬遺憾。

縣政府地政處回應表示，十甲市地重劃籌備會2013年5月獲核准成立，2014年10月核定重劃會，土地分配公告2017年7月25日至8月25日公告期間，曾姓及羅姓地主等兩人即因對土地分配方案持異議而提出反對意見，縣政府依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第34條規定，應由理事會先行調處，調處不成時，異議人得依章程所定期限訴請司法機關裁判，目前異議案件還在司法訴訟程序中。

田尾鄉公所被抗議，相當無奈，今天表示，田尾鄉清潔隊依據縣政府2015年公告，空地雜草太長影響環境衛生，主管機關應責令地主清理否則開罰，清潔隊通知那塊規畫為公共停車場的土地應除草，並未開單告發，沒想到翌日雜草被剪除一空，不知是誰熱心代除，鄉公所沒處罰任何人。

彰化縣田尾鄉不滿十甲重劃區分配結果的地主雇用電子花車到郷公所門前表演。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉不滿十甲重劃區分配結果的地主雇用電子花車到郷公所門前表演。記者簡慧珍／攝影

重劃區 司法 彰化

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