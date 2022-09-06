不滿重劃結果 地主雇樂隊到彰化田尾公所前奏哀樂

彰化縣田尾鄉十甲重劃區的兩名地主，今天雇工電子花車和樂隊到鄉公所大門前「哭喪」，抗議縣政府辦理十甲重劃案弊端重重、鄉公所占地民地和濫開罰單；縣政府地政處表示，地主異議的案件屬於重劃會與地主之間的民事訴訟，目前訴訟中，縣政府會依法院最終判決結果作後續處理。

田尾鄉十甲重劃區是市地重劃，面積10.3公頃，行政權責在縣政府，曾姓、羅姓地主今天到鄉公所抗議半個多小時，縣議員黃盛祿、田尾鄉民代表李建宏前來關心，維護土地正義的團體也來全程錄影，用行動表達支持重劃土地分配的公平正義。

羅姓地主指出，十甲重劃弊案重重，包括高院判決廢止重劃案、判決重劃區選舉理監事不成立及十甲土地分配、成果圖表等決議不成立、十甲重劃一地兩地號、十甲重劃一地兩謄本、鄉公所侵占民地。

羅姓地主說，十甲重劃案還在訴訟中，縣政府竟核定同一筆土地有兩個地號，形成一地兩謄本，還沒結束訴訟就允許買賣，「這樣合法嗎？」況且十甲重劃案辦到發生訴訟，其中一定有官商勾結的弊端，地主對此才喊告，案件承辦人員立馬辦理退休，「難道縣政府不用交代一下？對社會能交代嗎？」

羅姓地主又說，十甲重劃區土地還沒分配，田尾鄉公所居然以空地雜草叢生，影響環境衛生為由，依廢棄物清理法開罰曾姓地主，這些土地仍是原地主的，鄉公所憑什麼開發？

田尾鄉十甲自辦市地重劃會發布聲明書，重劃會理事曾琮柏說，曾姓、羅姓地主都領回土地補償費百萬元，曾姓地主提出的訴訟案件，一、二審均敗訴，目前進入最高法院審理，羅姓地主提出的訴訟案件在二審勝訴，重劃會經與律師討論認為判決引用法令牴觸法令，已向最高法院提出上訴；訴訟期間，重劃會多次與羅姓、曾姓兩名地主溝通，無法取得共識實屬遺憾。

縣政府地政處回應表示，十甲市地重劃籌備會2013年5月獲核准成立，2014年10月核定重劃會，土地分配公告2017年7月25日至8月25日公告期間，曾姓及羅姓地主等兩人即因對土地分配方案持異議而提出反對意見，縣政府依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第34條規定，應由理事會先行調處，調處不成時，異議人得依章程所定期限訴請司法機關裁判，目前異議案件還在司法訴訟程序中。