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影／豐后女將蔡怡萱挺柚農 135箱文旦做公益

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
第4選區（豐原、后里）台中市議員參選人蔡怡萱，今購買豐原東陽里柚農共135箱柚子，捐贈給家扶基金會，希望讓豐原、后里區的低收入戶開心過中秋。記者林佩均／攝影
第4選區（豐原、后里）台中市議員參選人蔡怡萱，今購買豐原東陽里柚農共135箱柚子，捐贈給家扶基金會，希望讓豐原、后里區的低收入戶開心過中秋。記者林佩均／攝影

大陸禁止柑橘類水果進口，影響許多果農收益。第4選區（豐原、后里）台中市議員參選人蔡怡萱，特別購買豐原東陽里柚農共135箱柚子，捐贈給家扶基金會，希望讓豐原、后里區的低收入戶開心過中秋，藉此拋磚引玉，邀請大家購買文旦做公益、力挺在地果農。

今天上午，蔡怡萱前往北台中家扶基金會捐贈135箱豐原文旦，現場有一家4口受捐戶到場領文旦，小男童開心拿著文旦，模樣可愛。

蔡怡萱表示，中國屢因政治因素，禁止台灣農產品進口，她感到非常痛心，因此她特別選購豐原在地東陽里果農的文旦，力挺豐原在地果農促銷。

身為農家子弟的蔡怡萱，她要做農友的代言人，替農民發聲，並協助尋找通路，以增加農友收益。

這次在中秋節前夕，先向豐原果農，購買135箱文旦，並贈送給台中市北區家扶中心主任劉文正協助，轉交給豐原、后里的低收入戶，希望這些美味的文旦，讓弱勢家庭在中秋全家團圓時，也能開心過中秋。

蔡怡萱拿著文旦柚，臉露笑容的表示，柚子諧音「佑子」，豐原文旦品質優良、熱量低，適合烤肉後品嚐，去油解膩。且柚子富含豐富維生素C，能美容養顏、助消化，更能提升免疫力，希望豐后軍能把握產季，購買豐原文旦柚，一起挺農民。

第4選區（豐原、后里）台中市議員參選人蔡怡萱，今購買豐原東陽里柚農共135箱柚子，捐贈給家扶基金會，希望讓豐原、后里區的低收入戶開心過中秋。記者林佩均／攝影
第4選區（豐原、后里）台中市議員參選人蔡怡萱，今購買豐原東陽里柚農共135箱柚子，捐贈給家扶基金會，希望讓豐原、后里區的低收入戶開心過中秋。記者林佩均／攝影
第4選區（豐原、后里）台中市議員參選人蔡怡萱，今購買豐原東陽里柚農共135箱柚子，捐贈給家扶基金會，希望讓豐原、后里區的低收入戶開心過中秋。記者林佩均／攝影
第4選區（豐原、后里）台中市議員參選人蔡怡萱，今購買豐原東陽里柚農共135箱柚子，捐贈給家扶基金會，希望讓豐原、后里區的低收入戶開心過中秋。記者林佩均／攝影

文旦 中秋節 后里

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