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教堂變醫院！竹山東華醫院熱血醫護前進鹿谷無醫村

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山東華醫院每周一更讓鹿谷鄉秀峰天主堂化身醫院，舉辦無醫村巡迴醫療，協助鄉親看診拿藥。記者黑中亮／攝影
竹山東華醫院每周一更讓鹿谷鄉秀峰天主堂化身醫院，舉辦無醫村巡迴醫療，協助鄉親看診拿藥。記者黑中亮／攝影

竹山東華醫院配合「西醫巡迴醫療計畫」，把心臟超音波、心電圖、頸部超音波、自律神經檢查、周邊動脈檢查等儀器，都帶到醫療資源不足的鹿谷鄉無醫村，每周一更讓秀峰天主堂化身醫院，舉辦巡迴醫療，由醫師、護理師、藥師為鄉親服務，協助看診、拿藥。

東華醫院副院長蘇俊郎說，雖然只是竹山偏鄉的地區醫院，但半年來深入無醫村，定期提供偏鄉村民醫療服務，讓長輩免去舟車勞頓，特別是看到很多長輩因為交通不便未就醫，內心很難過，很高興能略盡棉薄之力，為偏鄉帶來醫療服務。

社區健康中心主任李玉玲指出，固定每周一下午2至5時，選在鹿谷鄉秀峰天主堂展開巡迴醫療，安排醫師、護理師、藥師協助鄉親看診、拿藥，甚至備妥儀器，可以進一步安排電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）檢查，也有慢性處方箋送藥到府，若長輩無交通工具到場，也會安排交通車接送，解決沒有車子無法看診問題。

鹿谷村民劉益誠說，偏鄉民眾醫療資源很缺乏，更需要受到照顧，看到東華醫院動員這麼多人力和醫療器材，覺得實在也是不符合成本，但醫護人員願意花心力造福村民，讓他內心也很感動；甚至有一名李姓阿嬤擔心1歲多的孫女雙腳走路不太平衡，恐是發展遲緩問題，特別和阿公帶到現場掛號，3人一起看診，阿公、阿嬤也有慢性病，但因交通不便又要帶孫子，平時就醫意願比較低，得知有巡迴醫療，才趕來就診。

照服員陳色娟說，當地清水村巷弄長照站C據點要看醫生很不方便，就連小感冒都要跑去集集、竹山，客運1天也只剩1至2班車，對沒有交通工具的長者而言，就醫問題背後是嚴重交通問題，長輩反映有醫院進駐巡迴是很好的服務，要給醫院一個讚。

竹山東華醫院每周一更讓鹿谷鄉秀峰天主堂化身醫院，舉辦無醫村巡迴醫療，協助鄉親看診拿藥。記者黑中亮／攝影
竹山東華醫院每周一更讓鹿谷鄉秀峰天主堂化身醫院，舉辦無醫村巡迴醫療，協助鄉親看診拿藥。記者黑中亮／攝影
竹山東華醫院每周一更讓鹿谷鄉秀峰天主堂化身醫院，舉辦無醫村巡迴醫療，協助鄉親看診拿藥。記者黑中亮／攝影
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竹山東華醫院每周一更讓鹿谷鄉秀峰天主堂化身醫院，舉辦無醫村巡迴醫療，協助鄉親看診拿藥。記者黑中亮／攝影
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