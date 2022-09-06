「古典管弦樂團」徵選秋季團員 邀俄籍大師傳授基本功

創設於台中25年的「古典管弦樂團」，9月17日將舉行秋季團團員甄選，除了原有的堅強師資陣容，今年還邀請俄羅斯小提琴家列夫索羅多尼可夫（Lev Solodovnikov）額外開設基本功課程，為國內首見大師級基礎課程，不用出國，也能感受到國際級的音樂指導。

古典管弦樂團創辦人兼音樂總監曾慶然，出生南投草屯，受愛好古典樂的父親薰陶，6歲開始學習小提琴，留學美國紐約取得小提琴演奏碩士返台後，曾任國立台灣交響樂團首席。1997年年底成立古典管弦樂團，創團至今25年。曾慶然長年投入音樂教學，致力培養年輕世代站上國際舞台。

古典管弦樂團師資除創辦人曾慶然，另包括前國家交響樂團首席吳庭毓、李斯特國際鋼琴大賽首獎張欽全、國內最資深的音樂導聆講師之一余濟倫、兼具作家身分的小提琴家葉公誠等。

適逢創團25周年，特別邀請俄羅斯小提琴家列夫索羅多尼可夫（Lev Solodovnikov）開設基本功課程。原本於莫斯科柴可斯夫斯基中央音樂學院任教的列夫，曾獲多項國際小提琴大賽首獎，以深刻的藝術性演出與燦爛的小提琴技法，有新生代炫技小提琴王子之稱，在國際樂壇上備受矚目。

曾慶然表示，「大師講堂一般是透過徵選，教導琴已經拉得很好的學生，受惠學生不多，我們設計了基礎課程，希望能嘉惠更多學子。」

曾慶然說，今年初樂團邀請列夫合作，下半年盼讓更多學員及老師，有機會向大師學習。基本功不簡單，開設基本功課程，針對基礎的運弓、持琴、指法、換把位、抖音等，指導正確觀念，「由大師為你奠定好的基礎，從小有好的觀念，學習路上就不會繞遠路。」

古典管絃樂團曾連續多年獲選為台中市傑出演藝團隊，在台北國家音樂廳、台中中興堂、中山堂等地，表演超過百餘場。每半年進行一次團員徵選，入選後進行課程研習，期末進行公演，由於師資陣容堅強、演出舞台等級高，對於想增加表演經驗、增進琴藝的年輕音樂學子是很好磨練，吸引中部鄰近縣市學子口耳相傳報名參加。