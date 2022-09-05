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筏子溪東岸回復農地多年未變 參選人盼中市府盡早變更

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中筏子溪河川行水區域縮小，第三水利局公告河川區域檢討變更，但公告至今3年多，仍未進行都更作業。圖／楊大鋐服務處提供
台中筏子溪河川行水區域縮小，第三水利局公告河川區域檢討變更，但公告至今3年多，仍未進行都更作業。圖／楊大鋐服務處提供

台中筏子溪河川行水區域縮小，第三河川局於2019年7月公告並行文至台中市政府，進行河川區域檢討變更，沿岸共計有972筆土地應回歸農地或其他使用；但台中市議員參選人楊大鋐接獲民眾陳情，公告至今已3年多，卻仍未進行都市計畫變更作業；中市都發局表示，2018年10月剛完成都市計畫通盤檢討，仍需時間變更，民眾可提出申請個案變更，納入通盤檢討。

台中市西屯區市議員參選人楊大鋐表示，經濟部水利署早期為了防洪治水，將筏子溪東岸農地畫成行水區，後來因河道縮減，2019年7月底，三河局公告「烏溪水系支流筏子溪河川區域檢討變更」，河川區域線大退縮，沿線多出來的土地就回復農業區還給地主使用，但地主們等了3年多，都發局卻尚未進行都市計畫變更作業。

據市府資料顯示，筏子溪流域區域變更土地，光是西屯區就有378筆、南屯區也有398筆、烏日區有104筆、上游的大雅區則有92筆，總計有972筆土地範圍需要進行都市計畫變更。楊大鋐表示，地主希望市府都發局能主動進行專案變更，早日把土地還給人民。

都發局表示，確有收到水利局轉來筏子溪河川區域檢討變更的公文，但市府在2018年10月剛做完都市計畫通盤檢討並公告，仍需一點時間做變更，民眾若有需要，可提出申請做個案變更；市府也會建議經濟部儘快提出個案變更，並納入台中市都市計畫通盤檢討。

台中筏子溪河川行水區域縮小，第三水利局公告河川區域檢討變更，但公告至今3年多，仍未進行都更作業。圖／楊大鋐服務處提供
台中筏子溪河川行水區域縮小，第三水利局公告河川區域檢討變更，但公告至今3年多，仍未進行都更作業。圖／楊大鋐服務處提供

都市計畫 台中市 議員

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