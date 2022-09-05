台中霧峰農田受重油汙染 環局開罰鍋爐故障農場

台中市霧峰區北岸路附近農田昨天被重油汙染，市府環保局今前往勘查，當場查獲一農場因鍋爐馬達故障造成重油洩漏，並順著灌溉溝渠流往水路下游，又因適逢農地秧苗引水灌溉，造成下游農田受到汙染，已對業者依法處以罰鍰，並圍堵及清除沿線汙染物，同時要求業者與受影響的農民協調損失賠償事宜。

環保局說，市府依違反水汙染防治法第28條規定告發處分，將處1萬元以上600萬元以下罰鍰，且令業者立即配合圍堵及盡速清除沿線汙染物，以及主動與農田受汙染影響的農民協調後續損失賠償事宜。農地受汙染部分，如經調查確認超過食用作物農地土壤汙染管制標準，將依土壤及地下水污染整治法規定由汙染行為人負起土壤整治的責任。

環保局長陳宏益說，事業單位鍋爐設備或燃油儲槽應設置相關防溢防漏措施，並定期巡檢維護，避免疏漏而汙染水體，如有影響環境品質，不僅將遭受環保罰鍰，更可能須負擔巨額環境復原費用，得不償失。