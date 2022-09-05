快訊

獨／蕭煌奇「你是我的眼」唱銷20年 驚人版稅首曝光

次世代疫苗9月底到貨200萬劑 優先開放兩類人接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中霧峰農田受重油汙染 環局開罰鍋爐故障農場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市環保局查獲一農場因鍋爐馬達故障造成重油洩漏，造成下游農田受到汙染。圖／台中市環保局提供
台中市環保局查獲一農場因鍋爐馬達故障造成重油洩漏，造成下游農田受到汙染。圖／台中市環保局提供

台中市霧峰區北岸路附近農田昨天被重油汙染，市府環保局今前往勘查，當場查獲一農場因鍋爐馬達故障造成重油洩漏，並順著灌溉溝渠流往水路下游，又因適逢農地秧苗引水灌溉，造成下游農田受到汙染，已對業者依法處以罰鍰，並圍堵及清除沿線汙染物，同時要求業者與受影響的農民協調損失賠償事宜。

環保局說，市府依違反水汙染防治法第28條規定告發處分，將處1萬元以上600萬元以下罰鍰，且令業者立即配合圍堵及盡速清除沿線汙染物，以及主動與農田受汙染影響的農民協調後續損失賠償事宜。農地受汙染部分，如經調查確認超過食用作物農地土壤汙染管制標準，將依土壤及地下水污染整治法規定由汙染行為人負起土壤整治的責任。

環保局長陳宏益說，事業單位鍋爐設備或燃油儲槽應設置相關防溢防漏措施，並定期巡檢維護，避免疏漏而汙染水體，如有影響環境品質，不僅將遭受環保罰鍰，更可能須負擔巨額環境復原費用，得不償失。

環保局人員說，若發現水色異常或事業偷排廢水，可撥打0800-066666免付費電話，或環保局報案專線（04）23280380檢舉，環保局輪值稽查人員將儘速前往查處。

台中市霧峰區北岸路附近農田昨天被重油汙染。圖／台中市環保局提供
台中市霧峰區北岸路附近農田昨天被重油汙染。圖／台中市環保局提供

農地 農民

延伸閱讀

中市藍天白雲計畫奏效 成中南部首個符合國家空品標準

Gogoro用戶破50萬 7年減碳4億7600萬公斤

蔡其昌批中市要在大里設水肥廠 環保局長否認：誤會了

台中外埔生廚餘發電量低 市府：督促廠商增加發電效益

相關新聞

台中霧峰農田受重油汙染 環局開罰鍋爐故障農場

台中市霧峰區北岸路附近農田昨天被重油汙染，市府環保局今前往勘查，當場查獲一農場因鍋爐馬達故障造成重油洩漏，並順著灌溉溝渠...

大甲一處養鴨場租用國有地被控臭味也違規 中市府回應

立委陳椒華接獲陳情，台中大甲一養鴨場租用19筆國有土地，擴大養殖範圍，鴨毛發出臭味還未取得畜牧登記證、排放廢水、農地上回...

水湳轉運中心今開工 盧秀燕：我任前沒有、上任開工4座

斥資39億元的台中水湳轉運中心，將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike 等公共運輸工具，並規劃與機場捷運(橘...

大師出手 彰化社福愛心月餅銷售冷暖有別

COVID-19疫情一波波，自製自銷月餅的社福機構深刻感受經濟被衝擊，到今天為止，彰化縣慈恩基金會附設慈恩庇護休閒農場今...

台中圳堵里市民活動中心老舊爭取新建 明年動工

台中市神岡區圳堵里原有1座社區活動中心，但社區活動中心老舊、空間不敷使用且該建物又無建照使照又占用私人土地，立委員楊瓊瓔...

台中霧峰添新景點 世界唯二菇類博物館換新面目

台中市霧峰區農會打造的「霧峰菇類產學館」今天開幕營業。據區農會調查，菇類產學館前身曾是除了荷蘭以外，世界唯二的茹類博物館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。