大甲一處養鴨場租用國有地被控臭味也違規 中市府回應

立委陳椒華接獲陳情，台中大甲一養鴨場租用19筆國有土地，擴大養殖範圍，鴨毛發出臭味還未取得畜牧登記證、排放廢水、農地上回填大量廢棄土等違反多項法規，陳椒華今天現勘，要求加強執法，限期再未改善國產署應終止租約；台中市府說明，已針對業者違規部分開罰，要求改善。

台中市政府農業局表示，此案因申請人申請農業用地作農業設施容許使用經核准後，未於6個月內向建築主管機關提出申請建築執照，原核准容許使用同意書失其效力，該養鴨場飼養規模超過500隻以上而未辦理畜牧場登記，違反畜牧法第4條規定，市府已於今年8月25日裁罰3萬元罰鍰在案。

另外，有關養鴨場回填廢棄物，中市環保局說明，環保局民國109年至111年已多次前往稽查，現場已無相關回填或整地程序，且業主也有提供當初整地的土方來源證明文件；此次里長反映有回填廢棄物部分，將配合土地管理單位國有財產署進行開挖事宜，環保局及環保署將協助認定是否有掩埋廢棄物情事，並採樣送驗檢測，若土地確有回填廢棄物情事，可依廢棄物清理法第46條規定移送法辦並要求回復原狀。

地政局指出，經查此案，地政局依區域計畫法裁罰15萬元並限期變更原使用至符合農牧用地容許使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀在案，後續待改善情形依區域計畫法相關規定辦理。

陳椒華今天現勘後表示，將請環保中區督察大隊、環保局及國產署，兩周內協同里長，在養鴨場各開挖8點位深2公尺，確認是否有爐碴等事業廢棄物，並進行採樣，請台中地檢署啟動調查；也請國產署中區分署一個月內確認業者是否取得農地容許使用許可以及是否清除廢棄物恢復農地農用，若未完成則應終止租約。

陳椒華表示，此養鴨場今年5月仍未依法取得畜牧場登記證，同時業者為整地將農地回填營建廢棄土已遭中市政府地政局依區域計畫法裁罰、排放廢水遭臺中市政府環保局依水汙染防治法處分，多項證據顯示此業者違反農地容許使用，土地管理者國產署卻仍持續出租供業者營利，使國人無法接受。今天現勘也發現4處有營建廢棄物，違法事實明確。