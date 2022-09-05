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水湳轉運中心今開工 盧秀燕：我任前沒有、上任開工4座

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
水湳轉運中心是台中市首例的全太陽能屋頂建築，搭配地理位置設計理念，如同北極星芒，屋頂4個角落有不同顏色，讓民眾顏色得知自己位在何處。圖／台中市政府提供
水湳轉運中心是台中市首例的全太陽能屋頂建築，搭配地理位置設計理念，如同北極星芒，屋頂4個角落有不同顏色，讓民眾顏色得知自己位在何處。圖／台中市政府提供

斥資39億元的台中水湳轉運中心，將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike 等公共運輸工具，並規劃與機場捷運(橘線)車站共構，預計2026年完工，台中市長盧秀燕今主持開工典禮，表示她上任前台中沒有轉運中心，但豐原中心本月啟用，水湳、台中、烏日中心也將陸續開工。

盧秀燕強調，她上任前台中沒有轉運中心，上任後一一克服困難，規劃興建水湳、豐原、台中火車站、烏日等4座轉運中心，其中水湳、豐原、台中火車站等3座皆已開工，豐原轉運中心即將於這個月啟用。

盧秀燕提到，為加速推動相關建設，採市府自有經費，感謝台中市議會支持預算，市府也遵守財政紀律，非但未讓建設經費增加、更減少市民負債。

中市交通局表示，水湳轉運中心設計目標為建造複合式國道客運城，地下層為立體停車場，地面層供市區公車使用，地上2、3層為國道客運月台、地上4層則為商業及辦公空間，並提供42席國道客運、12席市區公車月台，以及614席汽車、1253席機車、604席自行車停車空間。

水湳轉運中心建築榮獲「2022年國家卓越建設獎最佳規劃設計類卓越獎」，坐落在台中水湳園區內，周圍有國際會展中心、綠美圖、中央公園、中台灣電影中心等公共設施，內部設有膠囊式司機休息室及行控中心，並規劃智慧停車系統、預留大客車智慧充電設置。

另針對民間團體「台中青年」質疑市府，取消水湳轉運中心直通國道1號設計，交通局長葉昭甫澄清，水湳轉運中心3、4層樓已預留大客車專用道與國道1號連接的空間，並非外界謠傳取消連通國道1號設計，讓事實來說話。

台中市長盧秀燕(中)主持水湳轉運中心動工。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕(中)主持水湳轉運中心動工。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕(中)主持水湳轉運中心動工。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕(中)主持水湳轉運中心動工。記者劉柏均／攝影

國道客運 機場捷運

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