集集源泉車站建站百年 村民上演情境劇歡慶百歲趴

彰化縣二水鄉集集小火車起點的源泉車站（舊名鼻仔頭）今年建站百年，源泉社區將於9月10日在源泉火車站廣場舉辦「鼻仔頭驛的百歲趴」活動，村民還將上演老車站情境舞劇，年紀最大的86歲阿嬤和國小小朋友同台演出故鄉的故事，民眾可來逛老車站、老村落，體驗農村復古之情。

源泉社區理事賴昭旭說，二水鄉源泉車站舊名鼻仔頭驛，是大正8年(1919年)台灣電力株式會社為運輸興建日月潭發電所材料，開工興建二水至外車埕(今車埕)的鐵道，1922年（大正11年）1月14日完工啟用，除了運輸興建材料、也兼辦客運業務，今年是鼻仔頭驛100歲生日，在地居民自發性的發起為這百年車站舉行「追憶百年鼻仔頭驛的百歲趴」慶祝活動。

賴昭旭說，源泉村目前村民不到800人，但在50年代源泉車站可是個大站，因為許多伐木工人需要從源泉站搭集集線到南投車埕、水里工作，當時源泉老街非常熱鬧，最多時村民有近6000人，隨著二水人口外流，人口才逐漸減少。

百年的源泉車站有許多村民的難忘回憶，老一輩阿嬤記得丈夫要到南洋當軍伕時，是從源泉搭火車離去，早期許多學生也必須搭火車到源泉，再到二水國中上課，車站充滿悲歡離合的故事。

賴昭旭說，以前工人上工時經常會帶著小收音機，聽著念歌，這是早期老一輩的回憶，所以9月10日在源泉火車站的活動還會邀請台語說唱藝術的「微笑唸歌團」來表演，也有村民的情境劇場將上演鼻仔頭驛的復古年代。

源泉社區理事黃麗君、村長張鈞雲也邀請大家來暢遊源泉，除了可逛復古市集、源泉故事屋，還有金正勇不老樂團、源泉社區合唱團、JF紀念合唱團、1.5印象樂團、清韻國樂團音樂演出。