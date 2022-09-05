大師出手 彰化社福愛心月餅銷售冷暖有別

COVID-19疫情一波波，自製自銷月餅的社福機構深刻感受經濟被衝擊，到今天為止，彰化縣慈恩基金會附設慈恩庇護休閒農場今年月餅銷售量，還不到疫情發生前的一半；場長李政勳說，消費者口味和喜好改變，庇護休閒農場將開發更多元秋節應景食品迎合消費市場。

二林喜樂保育院庇護工場今年也一樣賣月餅，目標數4千盒，今年請來國際金牌畫家陳炳臣授權畫作盛開粉櫻作為最高級禮盒的圖案，象徵愛情、愛心與浪漫；「大師加持果然有差。」喜樂保育院表示，往年達不到目標數，今年因原物料漲賣而調高售價50元，最高級禮盒每盒600元，已售出4500盒，創新歷年銷售紀錄。

慈恩庇護休閒農場有16名庇護員工，基金會和李政勳評估員工身心障礙程度分派任務。秋節將屆，庇護員工有的幫忙做月餅，有的折包裝紙盒，和往年不同的是，沒有忙得不可開交。

「小智」、「小龍」（都是化名）是庇護青年員工，穿戴網帽和戴塑膠手套做月餅。小龍說，「人家叫他來做月餅就來做了」，要戴帽子、口罩和手套才衛生，跟著「老師」做月餅很好玩。

場長李政勳說，慈恩的4公頃農場種植多種蔬果，10多年前庇護員工「阿成」突發奇想要種南瓜，農場就讓阿成種南瓜療育身心，南瓜長得快又多必須有出路消化，於是農場開發金瓜酥，進一步製作金瓜月餅，從傳統金瓜鹹蛋黃到金瓜黑芝麻、金瓜紫蘇梅合計3種口味，各有擁護者。

疫情發生前，慈恩庇護休閒農場可賣出2萬2000顆月餅，疫情發生後逐年下滑，今年截到目前售出1萬顆月餅，小包裝6入完售，農場力推12入大盒月餅，售價方面微調至560元。