台中圳堵里市民活動中心老舊爭取新建 明年動工

台中市神岡區圳堵里原有1座社區活動中心，但社區活動中心老舊、空間不敷使用且該建物又無建照使照又占用私人土地，立委員楊瓊瓔、台中市議員羅永珍議爭取下，爭取市府建設局管理的圳堵公園作為興建市民活動中心之基地，今天會勘，興建市民活動中心，總工程經費約2000萬元，預計明年6月底完成規畫設計，後年底落成啟用。

立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍議員今邀請民政局副局長徐照山、神岡區長劉汶軒、圳堵里長王鴻福、社區發展協會理事長王其祥圳堵公園，舉辦「圳堵公園市民活動中心興建位址」規畫說明會，民政局副局長徐照山表示，為促進鄰里發展，增加公共活動空間，將於圳堵公園內興建1層樓120坪市民活動中心，提供里民優質集會與活動空間。

神岡區長劉汶軒指出，圳堵居民長期缺乏多元運用的空間，2020年10月30日，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍邀集民政局、建設局、神岡區公所、里辦公處及社區發展協會到圳堵公園會勘，爭取將目前公園申請改做多目標使用，以興建圳堵里活動中心，面積佔約120坪，包含辦公室、儲藏室、活動教室、男女廁所(含無障礙廁間)及停車空間等設施，在盧秀燕市長的支持下，興建費用分別為900萬元1107萬3千元，期盼新的活動中心能如期完成，大幅提升里民生活品質。

楊瓊瓔說，地方居民的需求，很多都是認為缺少活動中心或藝文活動場地，過去兩、三年來，在選區內便協助多件興建活動中心經費爭取，圳堵里目前里民人數將近2500人，為增進圳堵里民集會、活動聯誼空間，依「台中市公園管理自治條例」規定，將於圳堵公園申請改建作多目標使用，興建1層樓市民活動中心約120坪，佔公園建蔽率15%，並維持公園綠覆率50%以上，今日定案後將盡速規畫興建，大約2年完成啟用，符合鄉親使用需求。