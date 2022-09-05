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雲門舞集睽違12年 中秋夜彰化戶外公演

中央社／ 彰化5日電

彰化縣府今天宣布，雲門舞集9月10日中秋節晚上將在彰化縣立體育場進行戶外公演；彰化縣長王惠美說，雲門舞集上次彰化演出已是12年前，呼籲縣民不要錯過難得的藝術饗宴。

彰化縣政府在縣府中庭舉辦「國泰雲門隨行吧－雲門戶外公演」記者會，宣布雲門舞集9月10日中秋節晚上將在彰化縣立體育場進行戶外公演，出席記者會的除王惠美外，還有雲門舞集藝術總監鄭宗龍等人。

王惠美致詞時說，雲門舞集第1次在彰化進行戶外公演是在民國99年，109及110年原本安排要再來彰化演出，卻受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消，今年縣民可以在中秋節欣賞到雲門舞集最新作品「霞」，歡迎大家中秋節來彰化，一起感受雲門舞集的魅力。

鄭宗龍則指出，自己是彰化子弟，先前雲門舞集的戶外公演因疫情而停辦，最新舞作「霞」是從天光雲彩的變化而成的構思，希望帶給觀眾全新感受。

彰化縣政府文化局發布新聞稿指出，雲門舞集這次演出劇碼「霞」，是雲門舞集總監鄭宗龍的最新創作，創作背景為雲門因疫情改為在家工作，每位舞者在遠距模式下，多了更多時間與自己相處，鄭宗龍藉由舞作將1個人內心真實感受、情緒統合傳遞給觀眾。

文化局表示，雲門舞集戶外公演9月10日晚上7時30分在彰化縣立體育場演出，因體育場停車位有限，請民眾儘量以機車、腳踏車或步行前往。

雲門舞集 中秋節

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