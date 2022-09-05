台中霧峰添新景點 世界唯二菇類博物館換新面目

台中市霧峰區農會打造的「霧峰菇類產學館」今天開幕營業。據區農會調查，菇類產學館前身曾是除了荷蘭以外，世界唯二的茹類博物館，並對全世界的菇類都有詳細的介紹，今則是重新再翻新變身；到此一遊不僅菇類有所認識，也是霧峰一處新的景點。

副市長令狐榮達、林家花園董事長林芳媖和朝陽、亞洲、中興等多所大學人員以及地方人士都前往參加揭牌典禮。

區農會總幹事黃景建說，1953年台灣首顆洋菇在台灣省農業試驗所成功栽培出，區農會在50年代初在全台菇業經濟中獨佔鰲頭，是名副其實的菇類王國。

菇類產學館原本名為菇類博物館，在1998年設立，位在區農會六樓、占地400坪，最近則在政府補助下結合農試所、朝陽、亞洲、中興等多所大學、科博館和多位菇類專家，重新翻修並賦與新的內涵。

他說，館內蒐集了東、西方各項菇蕈產品、標本和生活相關產品，從歷史、文化、宗教等各個層面解說和導覽，能讓民眾對菇類有新的認識。

黃景建親自帶領令狐榮達等人參觀，當看到以菇類製作的植物肉時，讓令狐榮達頗感驚訝，並認為這符合健康觀念和時下的潮流，很值得推廣。

林芳媖也特別指出，霧峰區農會前身由先人林獻堂等仕紳籌組成立，名為「霧峰信用組合」很高興看到現今霧峰區農會有更進一步的發展，以及農業的進步。