台中指標性建築水湳轉運中心開工 拚115年啟用

台中水湳轉運中心今天開工，台中市長盧秀燕在開工典禮中指出，工程經費新台幣39億元的水湳轉運中心，預計民國115年完工啟用後，將成中部轉運樞紐，更是指標性建築。

台中市政府今天舉辦水湳轉運中心開工典禮，盧秀燕指出，水湳轉運中心整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，並規劃與機場捷運（橘線）車站採共構設置，提供南來北往的旅客無縫轉乘接駁，作為城際旅運與市區接駁的轉運核心，預計115年完工啟用後，將成為中部轉運樞紐，更是水湳經貿園區指標性建築。

盧秀燕表示，水湳轉運中心建築內部也有細緻設計，包含創全國之先，配置膠囊式司機休息室及行控中心，提供貼心且舒適的休息環境，守護國道行車安全，並規劃智慧停車系統及預留大客車智慧充電設置，以提供低碳、智慧化的轉運機能。

盧秀燕說，她上任前台中沒有轉運中心，上任後一一克服重重困難，規劃興建水湳、豐原、台中火車站、烏日等4座轉運中心，其中水湳、豐原、台中火車站等3座皆已開工，豐原轉運中心更將於這個月完工。

台中市交通局說明，水湳轉運中心工程經費39億元，設計為地上4層、地下3層，且兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，位於水湳經貿園區最北端，建築外觀造型新穎及具科技感，並與科湳愛琴橋相依，夜間搭配燈光點綴，互相輝映點亮夜空。

此外，針對民進黨台北市長參選人陳時中提出的免治馬桶政策，盧秀燕在接受媒體聯訪時表示，免治馬桶或許可以，但性騷擾萬萬不可。