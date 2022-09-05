中市性平會開鍘狼師解聘沒退休金 藍綠互嗆沒共識

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聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員高喊「民進黨有時間作秀」「沒時間開會！」記者陳秋雲／攝影
國民黨議員高喊「民進黨有時間作秀」「沒時間開會！」記者陳秋雲／攝影

台中市議會今天進行本次定期會一讀會，民進黨議員發難，指責市府法制局將狼師案移送法辦、教育局消極處理25年前疑性侵案、新聞局長貼臉書批人本，要求市長盧秀燕處理，不要包庇所屬；要求清點人數，最後人數不足流會。國民黨議員則反駁，指市府嚴懲狼師，民進黨卻拿來政治操作，「有時間作秀、沒時間開會」

台中市議會今天舉行本屆最後一次定期會，第一讀會，討論市府與議員提案、審議110年度台中市總決算暨附屬單位。 民進黨議員有備而來，議員張家銨痛批市府法制局未經受害人同意，將25年前、已過追訴期的狼師案移送法辦；另教育局在受害人申訴時，消極作為，直到人本基金會踢爆才當一回事；另新聞局長鄭照新因拿錯資料，竟在臉書罵人本基金會。

民進黨議員各拿手板，一字排開站在市長盧秀燕前面，要求盧市長處理，不要包庇三局主管。在場國民黨議員回嗆，市府已嚴懲狼師，要求議事程序繼續開會。議長張清照要求民進黨議回座，民進黨議員蔡耀頡要求清點人數，議長宣布休息10分鐘後，繼績開會宣布清點人數，因人數不足流會。

國民黨隨即也在主席台前大喊「民進有時間作秀，沒時間開會」，在場的綠營議員何敏誠、陳淑華則在場內說，「我們要開會啊！」藍營馬上回應兩人要記功。

曾任國中校長的黃師涉及25年前的性侵案、猥褻案等事，台中市教育局4月下旬接獲A女檢舉後，5月5日召開性平會臨時會，組成調查小組，暫緩黃師申請退休，6月13日、6月28日、7月13日、8月16日、8月29日調查小組至少5次約談相關人員，2日下午性平會審議調查小組報告，建議黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。本周將由黃師申訴。

民進黨議員高喊要求盧市府嚴懲失職人員、不要包庇。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員高喊要求盧市府嚴懲失職人員、不要包庇。記者陳秋雲／攝影

議員 民進黨 狼師

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