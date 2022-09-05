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影／豐原預售屋完工土地持有比例竟大縮水 建設公司不認帳稱「合約書誤植」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原有買預售屋糾紛疑慮，台中市議員謝志忠接受陳情，今天開記者會，要求建商必須依法履行合約、如期交屋、價款找補，讓住戶得到應有的公平權益。記者游振昇／攝影
豐原有買預售屋糾紛疑慮，台中市議員謝志忠接受陳情，今天開記者會，要求建商必須依法履行合約、如期交屋、價款找補，讓住戶得到應有的公平權益。記者游振昇／攝影

台中豐原一棟預售屋最近要交屋卻遇土地持分坪數短缺糾紛疑慮，多戶連署成立自救會，台中市議員謝志忠今天開記者會要求建商履行合約、如期交屋、價款找補，建商說明，當時合約書持分比例誤植數字，申請建照時發現需修正，建商強調修正後內容，不影響住戶權益，將再加強溝通。

台中市議員謝志忠今天和22位住戶開記者會說明，住戶3年前買預售屋，終於期待下等到準備交屋，不料建商突然發送「更正同意書」，原本的買賣契約中，約定的土地持有比例大幅縮水近15％左右，每個住戶影響約80萬到100萬元左右。

謝志忠說，建商的更正同意書內容，完全沒有提到依法規定及依合約的價款找補，因此，100多位受害住戶連署，成立「自救會」，他接受陳情，為住戶發聲，要求建商必須依法履行合約、如期交屋、價款找補，讓住戶得到應有的公平權益，謝志忠說，如果是代書的錯也是建商的錯，如果是法律條文修改，中市都發局和消保官也要說明，他要求建商開公聽會，都發局與消保官列席。

陳姓住戶說，他第一次買預售屋，要交屋時發現持分比例有問題，詢問建商說明代書誤植數字，對方只道歉卻沒說清楚，感覺好像急著要交屋，無法解除住戶疑慮。

國聚建設公司個案銷售協理紀智博表示，公司已和買方溝通過一次，將再說明清楚，當時買方持分合約書中，公司誤植數字，這是公司第一次合約書電子化，在持分比例上，主建物與公設、車位坪數中，公設坪數植入二次，車位沒植入，因此總坪數數字變大。

紀智博說，當時不知誤植，後來要申請建照和權狀時，政府單位審核發現，該建案坪數總數大過登記面積，資料不符，因此查出誤植問題，紀智博表示，買方的土地持分數字不影響坪數權益，以後要買賣，以權狀坪數為主，買方的權狀坪數沒減少，經溝通後，多數買方可認同接受，目前未交屋，仍在驗屋過程。

豐原有買預售屋糾紛疑慮，台中市議員謝志忠接受陳情，今天開記者會，要求建商必須依法履行合約、如期交屋、價款找補，讓住戶得到應有的公平權益。記者游振昇／攝影
豐原有買預售屋糾紛疑慮，台中市議員謝志忠接受陳情，今天開記者會，要求建商必須依法履行合約、如期交屋、價款找補，讓住戶得到應有的公平權益。記者游振昇／攝影
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自救會 預售屋

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