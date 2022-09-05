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影／疫情悶壞了 員林民歌演唱會湧入近四千人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
疫情下的大家悶壞了，昨晚在員林圓林園的民歌演唱會湧入近4000人潮，彰化縣長王惠美（前右三)也到場與大家同樂。圖／彰化縣政府提供
疫情下的大家悶壞了，昨晚在員林圓林園的民歌演唱會湧入近4000人潮，彰化縣長王惠美（前右三)也到場與大家同樂。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府昨晚在員林市圓林園舉辦「後疫情時代」感恩音樂會民歌演唱會，邀請知名民歌手施孝榮、殷正洋等歌手共同演出，彰化縣長王惠美也與近4000名縣民同樂欣賞，感受彰化即將邁入建縣300年及疫情趨緩的歡樂氣氛。

疫情下的大家悶壞了，昨晚員林的民歌演唱會湧入近4000人潮，請到唱紅「歸人沙城」的施孝榮、民謠創作才子葉佳修、三金歌王殷正洋、「化裝舞會」于台煙、默契組合南方二重唱、校園民歌女神王海玲、深情民歌王子李明德等8位歌手表演，吸引民眾到場回味美好的民歌時代。

王惠美表示，在後疫情時代，縣府為了讓民眾心情能夠更加祥和，也感謝疫情期間非常辛苦的醫護人員、警消同仁及鄉親在疫情期間的配合，辦理感恩音樂會，今晚邀請「原汁原味」的知名民歌手獻唱，希望用美妙的歌聲，動人的音樂，一起迎接中秋的來臨。

王惠美說，接下來還有彰化囝仔好幸福兒童劇將在埤頭、鹿港、員林及田尾4場連續登場巡演，9月10日有雲門舞集戶外公演，9月23、24、25在王功福海宮媽祖祈福活動有明華園總團、十鼓擊樂團、歌星晚會等活動，歡迎大家一起到彰化參與同樂。

員林市長游振雄、溪湖鎮長黃瑞珠、縣議員曹嘉豪、凃俊任、員林市代會主席賴東位等人昨晚也到場與民眾同樂，大家在歌聲中揮舞螢光棒，也希望疫情早日趨緩，恢復正常的休閒生活。

疫情下的大家悶壞了，昨晚在員林圓林園的民歌演唱會湧入近4000人潮，彰化縣長王惠美也到場與大家同樂。圖／彰化縣政府提供
疫情下的大家悶壞了，昨晚在員林圓林園的民歌演唱會湧入近4000人潮，彰化縣長王惠美也到場與大家同樂。圖／彰化縣政府提供

王惠美 演唱會

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