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日月潭萬人泳渡揭密 軒嵐諾颱風打破40年來紀錄
日月潭萬人泳渡今年規定打滿三劑疫苗才能報名，影響報名意願，未能突破2萬人，今天登場又碰上軒嵐諾颱風攪局，活動中雨勢不斷；縣府也透露，這是泳渡辦理至今40年來第一次下雨，不少人打退堂鼓，實際下水僅1萬6千多人下水。
受疫情影響，日月潭泳渡去年停辦，今年復辦，但採高規格防疫措施，不開放外國泳客來台參與，更要求打滿三劑疫苗才能報名，報名人數因此從以往動輒2萬多人，驟減至1萬8709人，今天萬人泳渡在風雨中進行，更是40年來頭一遭。
南投縣政府指出，日月潭萬人泳渡舉辦至今40年，其中2年停辦，一次是2005年的龍王颱風過境，再來就是去年受到新冠肺炎疫情影響；除此之外，每年就算遇到任何颱風、鋒面等攪局，總是能平安過關，從未在下雨時辦過泳渡活動。
教育處體健科表示，過去39年來的泳渡活動，就算是前一天、活動當天凌晨下雨，甚至是2018年受山竹颱風波及，救生浮台被強風吹散，導致活動延遲2小時，只要泳客要下水前，天氣就會立刻放晴，從沒讓泳客在風雨中橫渡日月潭。
而今年碰上軒嵐諾颱風，各地傳出風雨災情，讓縣府相當緊張，但昨天的日月潭昨天公開水域游泳錦標賽，潭區卻出現豔陽，賽事順利登場；今天的萬人泳渡先是陰雨不斷，上午7時突然撥雲見日，以為好天氣紀錄又將推進，未料還是破功。
縣府表示，今天萬人泳渡活動中，大小雨勢不斷，雖然打破了40年來的好天氣紀錄，也有不少泳客因失溫、抽筋、頭暈、筋攣等因素上岸救護，所幸都沒有大礙，無人後送醫院，賽事更在風雨中順利落幕，也算是創下日月潭泳渡的新紀錄。
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