腳傷後明出席中市議會 盧秀燕恐面對議員質詢：尊重

台中市議會明召開大會，12日將進行市長盧秀燕施政報告及為期2周市政總質詢，由於盧秀燕7月底因腳傷開刀，缺席8月議會專案報告，接著可能遇上在野黨議員「蓄勢待發」的質詢砲火，盧秀燕表示，選舉將至，議員爭取曝光度，問政內容激烈一點可以理解，對於議員質詢職權還是高度尊重。

盧秀燕今早出席台中市長壽拉筋氣功協會主辦「千人會操展活力」，跟著上千名長者舒展筋骨，場面熱鬧，立委黃國書、市議員江肇國、黃守達、羅廷瑋、市議員參選人林霈涵、林京玲也出席共襄盛舉。

盧秀燕因跑行程時跌倒，導致右腳微血管破裂受傷，導致右腳踝嚴重腫脹，7月底開刀逾3小時，將髖關節血塊清出，於是向市府、市議會請假，缺席8月初專案報告。

台中市議會明將召開大會，審議110年度台中總決算等審核報告及其他議案2、3讀，盧秀燕也將出席，為腳傷後首次出席市議會，12日開始，市議會也將進行盧因腳傷延後的施政報告，及為期2周的市政總質詢。