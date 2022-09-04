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腳傷後明出席中市議會 盧秀燕恐面對議員質詢：尊重

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議會將於明天召開大會，面對可能遇上在野黨議員「蓄勢待發」的質詢砲火，台中市長盧秀燕表示，尊重議員質詢職權。圖／台中市政府提供
台中市議會將於明天召開大會，面對可能遇上在野黨議員「蓄勢待發」的質詢砲火，台中市長盧秀燕表示，尊重議員質詢職權。圖／台中市政府提供

台中市議會明召開大會，12日將進行市長盧秀燕施政報告及為期2周市政總質詢，由於盧秀燕7月底因腳傷開刀，缺席8月議會專案報告，接著可能遇上在野黨議員「蓄勢待發」的質詢砲火，盧秀燕表示，選舉將至，議員爭取曝光度，問政內容激烈一點可以理解，對於議員質詢職權還是高度尊重。

盧秀燕今早出席台中市長壽拉筋氣功協會主辦「千人會操展活力」，跟著上千名長者舒展筋骨，場面熱鬧，立委黃國書、市議員江肇國、黃守達、羅廷瑋、市議員參選人林霈涵、林京玲也出席共襄盛舉。

盧秀燕因跑行程時跌倒，導致右腳微血管破裂受傷，導致右腳踝嚴重腫脹，7月底開刀逾3小時，將髖關節血塊清出，於是向市府、市議會請假，缺席8月初專案報告。

台中市議會明將召開大會，審議110年度台中總決算等審核報告及其他議案2、3讀，盧秀燕也將出席，為腳傷後首次出席市議會，12日開始，市議會也將進行盧因腳傷延後的施政報告，及為期2周的市政總質詢。

面對可能遇上在野黨議員可能「蓄勢待發」的砲火質詢，盧秀燕表示，尊重議員的職權，當然可以理解，因為再過80多天就要選舉，議員為了爭取曝光度，問政內容當然會比較激烈一點，不過，市政府對於議員質詢的職權還是會高度的尊重。

台中市長盧秀燕今早出席台中市長壽拉筋氣功協會主辦「千人會操展活力」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今早出席台中市長壽拉筋氣功協會主辦「千人會操展活力」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今早出席台中市長壽拉筋氣功協會主辦「千人會操展活力」，與長輩合照留念。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今早出席台中市長壽拉筋氣功協會主辦「千人會操展活力」，與長輩合照留念。圖／台中市政府提供

盧秀燕

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