快訊

中職／40歲周思齊轟出神紀錄 史上第二老敲出滿貫砲

強颱「軒嵐諾」加速離開 全台13縣市仍發布大雨特報

軒嵐諾颱風為水庫進帳3億噸 明天僅「這一村」停班課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／軒嵐諾炸雨 南投山區樹倒、巨石砸道斷交通

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台14甲線霧社路段路樹倒塌，橫亙在路中間，雙向交通一度中斷，大型車輛也無法通過，經清除部分枝幹，已恢復單線雙向通車。圖／讀者提供
台14甲線霧社路段路樹倒塌，橫亙在路中間，雙向交通一度中斷，大型車輛也無法通過，經清除部分枝幹，已恢復單線雙向通車。圖／讀者提供

軒嵐諾颱風影響台灣，為南投縣山區帶來風雨，仁愛鄉投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷；台14甲線霧社路段路樹倒塌，橫亙路中間，大型車輛無法通過，經清除部分枝幹，目前恢復單線雙向通車。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，但因路況差，號稱「全台最爛的路」，其中翠巒路段更因邊坡嚴重裸露，幾乎逢雨必坍，而近日遭受軒嵐諾颱風為山區帶來風雨，該路段16.8K處果然又因降雨再傳坍方。

仁愛翠華村長高政光說，降雨導致投89線16.8K處邊坡又坍方，大量土石及泥流順坡而下，甚至有巨石，雙向交通現在無法通行，因此通報公所，轉請縣府調遣開口契約廠商，預計明天上午會視天候及山壁狀況，進一步清理土石並搶修。

仁愛公所也表示，除了投89線，台14甲線合歡山公路霧社路段有路樹疑不堪大雨侵襲，下午突倒塌且橫在路中間，雙向交通一度中斷，公車客運也無法通過，經公路人員派機具清除路面枝幹，下午4時許恢復單線雙向通車，將持續搶通。

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷。圖／讀者提供

軒嵐諾 路樹 南投 落石

延伸閱讀

台北市山區也大豪雨 強颱軒嵐諾雨彈狂襲15縣市

因應軒嵐諾來襲 防颱特戰兵深入8處北部山區待命救災

軒嵐諾解除陸警 新竹苗栗南投防大豪雨突襲

直播／軒嵐諾轉強颱上午11時解除陸警 一張圖看今明降雨趨勢

相關新聞

影／軒嵐諾炸雨 南投山區樹倒、巨石砸道斷交通

軒嵐諾颱風影響台灣，為南投縣山區帶來風雨，仁愛鄉投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷；台14...

與死神拔河！彰化縣舉辦「千人連手CPR」認證訓練

彰化縣平均每個月有125件到院前心肺功能停止(OHCA)的案件，且高達7成發生在住宅，這時若有人第一時間立即實施CPR急...

超巨大「阿凡達」現身雲的故鄉 創作背後藏深意

南投仁愛武界部落享「雲的故鄉」美名，當地濁水溪「滿江紅」美景也常吸引民眾前往遊玩，近期部落內更出現一座高逾3米的酷似「納...

永靖鄉長選舉參選爆炸 4人將是場激戰

五合一選舉剛完成參選登記，永靖鄉長詹木根二任將屆滿，轉換跑道選議員，永靖鄉共有4人參選鄉長，是參選爆炸選區，民進黨提名的...

台中原縣市區邊陲斷路斷橋多 市議員批：縫合這麼難？

台中近幾年因人口數增加，躍升成全台第二大城市，其中北屯區人口數最多，為台中最大行政區，但北屯區與原縣區的潭子、大雅交界的...

影／馬英九泳渡被攙扶上岸 得知完賽成績直搖頭

日月潭萬人泳渡今登場，吸引上萬泳士參加，前總統馬英九也9度下水挑戰，但今年完賽花了2小時50分，相較於前年的2小時3分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。