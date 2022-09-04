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影／軒嵐諾炸雨 南投山區樹倒、巨石砸道斷交通
軒嵐諾颱風影響台灣，為南投縣山區帶來風雨，仁愛鄉投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷；台14甲線霧社路段路樹倒塌，橫亙路中間，大型車輛無法通過，經清除部分枝幹，目前恢復單線雙向通車。
投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，但因路況差，號稱「全台最爛的路」，其中翠巒路段更因邊坡嚴重裸露，幾乎逢雨必坍，而近日遭受軒嵐諾颱風為山區帶來風雨，該路段16.8K處果然又因降雨再傳坍方。
仁愛翠華村長高政光說，降雨導致投89線16.8K處邊坡又坍方，大量土石及泥流順坡而下，甚至有巨石，雙向交通現在無法通行，因此通報公所，轉請縣府調遣開口契約廠商，預計明天上午會視天候及山壁狀況，進一步清理土石並搶修。
仁愛公所也表示，除了投89線，台14甲線合歡山公路霧社路段有路樹疑不堪大雨侵襲，下午突倒塌且橫在路中間，雙向交通一度中斷，公車客運也無法通過，經公路人員派機具清除路面枝幹，下午4時許恢復單線雙向通車，將持續搶通。
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