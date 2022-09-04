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彰化15間育嬰中心將陸續完成 減輕家長負擔

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣囝仔運動會暨親職教育宣導活動今天在田中龍江館熱鬧登場，還有小波麗換裝騎乘體驗活動。圖／彰化縣府提供
彰化縣囝仔運動會暨親職教育宣導活動今天在田中龍江館熱鬧登場，還有小波麗換裝騎乘體驗活動。圖／彰化縣府提供

彰化縣囝仔運動會暨親職教育宣導系列活動今天在田中龍江館熱鬧登場，彰化縣長王惠美說，已在各鄉鎮規劃15間育嬰中心將陸續完成，在田中鎮高鐵特定區也將設立托嬰中心、親子館及活動中心，希望能提供給家長更好的育兒環境，並讓老少都能得到最好的照顧。

彰化縣囝仔運動會今天規劃各種闖關遊戲，還有親子台MOMO家族歡樂帶動跳、小丑魔術表演、「寶貝嘟嘟車」行動服務、玩具銀行「玩具交換讚」，小波麗換裝騎乘體驗，警察局婦幼隊也設攤宣導兒少交通安全，今天還有田中鎮長洪麗娜、縣議員蕭淑芬、鄭俊雄等人與會，與親子同樂。

王惠美說，孩子的成長只有一次，不要錯過孩子成長的時光，今天縣府規劃的活動包括爬爬走、搬搬樂、抓抓樂、親子甜筒接力，激發孩子的大肌肉協調與認知能力，也希望能幫助家長就近取得多元及友善的親職服務，讓家長可以陪伴孩子快樂成長。

王惠美說，彰化縣18歲以下人口約有18萬7千多人，3歲以下孩童大部分由父母照顧，為了讓爸爸媽媽有更好的育兒環境，預計今年在二林鎮、社頭鄉、和美鎮將有3間0至2歲的托嬰中心落成，而規劃的15間托嬰中心也將陸續完成，縣府也在高鐵特定區會設立托嬰中心、親子館及活動中心，總經費約6000萬元，已在規劃設計中。

彰化縣政府為推廣家庭親子體驗童軍活動，今天也在溪湖鎮溪湖糖廠舉行童軍家庭親子體驗營活動，王惠美、彰化縣童軍會總幹事謝格倫、溪湖鎮長黃瑞珠等人與會，包括有參加專科考驗人員、學校及家庭親子組隊共約500人次參加。

王惠美說，現代很多人長時間使用3C產品，加上少子化，每位小孩都是寶，照顧的無微不至，但是，天災人禍何時會來難以預測，可透過親子童軍活動，讓孩子們學習在野外也能夠求生，而童軍發揮「好活動、有創意、肯冒險、願合群」的特質設計關卡，讓參與的童軍勇往直前闖關，期望將童軍善的精神傳遞下去。

彰化縣政府與彰化縣童軍會今天在溪湖鎮溪湖糖廠舉行童軍家庭親子體驗營，縣長王惠美（左)也參與童軍活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府與彰化縣童軍會今天在溪湖鎮溪湖糖廠舉行童軍家庭親子體驗營，縣長王惠美（左)也參與童軍活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣囝仔運動會暨親職教育宣導活動今天在田中龍江館熱鬧登場，彰化縣長王惠美（後左三)等人也與會，和親子同樂。圖／彰化縣府提供
彰化縣囝仔運動會暨親職教育宣導活動今天在田中龍江館熱鬧登場，彰化縣長王惠美（後左三)等人也與會，和親子同樂。圖／彰化縣府提供

親子 王惠美

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