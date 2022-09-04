與死神拔河！彰化縣舉辦「千人連手CPR」認證訓練

彰化縣平均每個月有125件到院前心肺功能停止(OHCA)的案件，且高達7成發生在住宅，這時若有人第一時間立即實施CPR急救，是搶救生命的重要關鍵，彰化縣長期推廣CPR，OHCA存活率已達22.14%。彰化縣今天下午更全國首創在26鄉鎮市同步舉辦「千人連手CPR」認證訓練活動，縣長王惠美也下場示範。

今天（9月4日）到11日為全國救護周，彰化縣選在第一天來舉辦CPR(心肺復甦術)＋AED(自動體外心臟電擊去顫器)訓練，更透過26個鄉鎮市公所遠端視訊連線，進行千人連手CPR認證訓練活動，其中年齡最小的是賴小弟弟，與家人一起學習操作CPR=力並獲縣長王惠美認證。

縣長王惠美表示，彰化縣平均每個月有125件到院前心肺功能停止(OHCA)的案件，且高達7成發生在住宅，當緊急狀況發生時，4至6分鐘為黃金救援時段，如果第一時間有人立即實施CPR急救，是搶救生命的重要關鍵，代表身邊有越多人學習CPR，緊急時刻就更有機會獲救。

彰化縣推廣CPR多年，許多民眾都用操作CPR，消防局統計，彰化縣在OHCA案件現場，有民眾實施CPR的比率從2019年的42.05%，成長至今年7月的46.58%，存活率也從20.4%提升至22.14%，顯示CPR訓練在緊急時刻的確發揮了很大的作用。

王惠美指出，為了普及民眾急救的技能，消防局積極辦理民眾CPR技術訓練，並於公共設施廣設立AED，今年由消防局及縣內醫院聯合舉辦訓練課程，並給予訓練及格證書，更要感謝伸仁紡織股份有限公司董事長白璨榮去年捐贈給彰化縣消防局500套CPR及AED訓練模型，供消防局推廣訓練。

王惠美說，民眾也不用擔心發生救人不成而受罰的事件，緊急醫療救護法已將「救人不受罰」的精神納入，「救人一命，勝造七級浮屠」，功德無量，這次活動開放1千個名額雖然在兩天內很快就報名額滿，没有報名到的後續在26鄉鎮市還有開設相關訓練課程可以報名。