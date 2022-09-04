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超巨大「阿凡達」現身雲的故鄉 創作背後藏深意

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛武界部落近期出現一座高逾3米的酷似電影「阿凡達」納美人的超巨大鐵雕作品，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落近期出現一座高逾3米的酷似電影「阿凡達」納美人的超巨大鐵雕作品，相當吸睛。記者賴香珊／攝影

南投仁愛武界部落享「雲的故鄉」美名，當地濁水溪「滿江紅」美景也常吸引民眾前往遊玩，近期部落內更出現一座高逾3米的酷似「納美人」的超巨大鐵雕作品，出資創作的民宿業者莊訓傳盼透過它表達部落秘境需要大家共同珍惜守護。

武界部落位於仁愛鄉法治村，當地海拔760至820公尺，因被群山環抱，常見雲海、雲瀑，而有「雲的故鄉」之稱，還有一線天、摩摩納爾瀑布等天然美景，入冬枯水期，濁水溪床上的「滿江紅」美景更令人驚嘆，受攝影愛好者及遊客喜愛。

但當地部落一處民宿園區內近期出現一座超巨大的半身人形鐵雕裝置藝術，其高度及寬度都超過3公尺，而藍皮尖耳、高挺鼻樑及黃色眼珠，酷似電影「阿凡達」的納美人，因為體積龐大又相當顯眼，吸引不少遊客好奇拍照。

而大型鐵雕裝置藝術是由埔里知名鐵雕達人梁乃元所創作，出資者則是當地民宿業者莊訓傳，莊表示，「阿凡達」是他最喜歡的電影，令人省思星際殖民開發對原始環境造成毀滅破壞，想傳達部落秘境也需要遊客共同珍惜守護，而出資創作。

梁乃元則說，該鐵雕創作運用大量鐵板組成，重達六、七百公斤，更因為是完全手工打造，每根鐵材得依照所需角度或線條，自行動手折彎，過程相當耗時費力，花了約半年時間才完成，用色有別於在地布農圖騰或裝飾，創造不同的視覺感受。

南投仁愛武界部落近期出現一座高逾3米的酷似電影「阿凡達」納美人的超巨大鐵雕作品，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落近期出現一座高逾3米的酷似電影「阿凡達」納美人的超巨大鐵雕作品，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
南投仁愛民宿業者莊訓傳出資請人創作酷似電影「阿凡達」納美人的鐵雕作品，盼表達部落秘境需要大家珍惜守護。記者賴香珊／攝影
南投仁愛民宿業者莊訓傳出資請人創作酷似電影「阿凡達」納美人的鐵雕作品，盼表達部落秘境需要大家珍惜守護。記者賴香珊／攝影

武界部落 濁水溪 裝置藝術

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