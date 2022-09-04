台中原縣市區邊陲斷路斷橋多 市議員批：縫合這麼難？

台中近幾年因人口數增加，躍升成全台第二大城市，其中北屯區人口數最多，為台中最大行政區，但北屯區與原縣區的潭子、大雅交界的邊陲地帶，卻出現斷路、斷橋等狀況，讓市議員們痛批，縣市合併快12年，原縣區、市區都市計畫縫合零進度，「我們原縣區真的被邊緣化了，都市計畫縫合有這麼困難嗎？」

台中市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華與謝明源，2日於市議會質詢時痛批，台中縣市合併快12年，至今北屯、潭子、大雅邊陲地帶，都市計畫仍無法整合；蕭隆澤指出，北屯區仁美里、松竹里，昌平東七路等都市計畫與原線區未進行整合，他質疑「原縣區真的被邊緣化了，都市計畫縫合有這麼困難嗎？」

蕭隆澤說，在北屯舊社里(捷運機廠特區)敦富九街、南興北二路、南興北三路、南興路、敦富路對外聯絡道路，沒有計劃對外銜接，目前無法與潭子區頭家東里、中興路、中興北路、中山路及福仁里的復興路、福貴路銜接，嚴重影響潭子區的發展。

其中南興北二路西向，底部直接形成斷路，甚至有1.8公尺高的落差，用路人行車安全堪慮，也相當不便。

蕭隆澤、謝明源也提到，早期縣市政府各自為政，環中路南北側、昌平東七路東西、北屯捷運機場西側，各做各的，如今縣市合併至今，卻仍無法整合，形成斷路、斷橋，認為市府不重視，或是有推動卻沒進度，作繭自負。

都發局長黃文彬回應指出，豐潭雅地區為台中整體區域治理分區的「豐原山城核心區」，2019年11月完成第一階段計畫整併，將五大都市計畫整併合為一個主要計畫。目前正進行第二階段整併後都市計畫通盤檢討作業，進行土地使用、公共設施及交通系統檢討。

黃文彬表示，都市計畫通盤檢討案已提出產業發展及生活發展區域區位規劃檢討、公墓公園化轉型政策變更為公共設施用地，及建構區域性交通路網之構想。