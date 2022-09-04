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台中原縣市區邊陲斷路斷橋多 市議員批：縫合這麼難？

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
台中潭子南興北二路西向，底部直接形成斷路，甚至有1.8公尺高的落差，用路人行車安全堪慮，也相當不便。圖／蕭隆澤服務處提供
台中潭子南興北二路西向，底部直接形成斷路，甚至有1.8公尺高的落差，用路人行車安全堪慮，也相當不便。圖／蕭隆澤服務處提供

台中近幾年因人口數增加，躍升成全台第二大城市，其中北屯區人口數最多，為台中最大行政區，但北屯區與原縣區的潭子、大雅交界的邊陲地帶，卻出現斷路、斷橋等狀況，讓市議員們痛批，縣市合併快12年，原縣區、市區都市計畫縫合零進度，「我們原縣區真的被邊緣化了，都市計畫縫合有這麼困難嗎？」

台中市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華與謝明源，2日於市議會質詢時痛批，台中縣市合併快12年，至今北屯、潭子、大雅邊陲地帶，都市計畫仍無法整合；蕭隆澤指出，北屯區仁美里、松竹里，昌平東七路等都市計畫與原線區未進行整合，他質疑「原縣區真的被邊緣化了，都市計畫縫合有這麼困難嗎？」

蕭隆澤說，在北屯舊社里(捷運機廠特區)敦富九街、南興北二路、南興北三路、南興路、敦富路對外聯絡道路，沒有計劃對外銜接，目前無法與潭子區頭家東里、中興路、中興北路、中山路及福仁里的復興路、福貴路銜接，嚴重影響潭子區的發展。

其中南興北二路西向，底部直接形成斷路，甚至有1.8公尺高的落差，用路人行車安全堪慮，也相當不便。

蕭隆澤、謝明源也提到，早期縣市政府各自為政，環中路南北側、昌平東七路東西、北屯捷運機場西側，各做各的，如今縣市合併至今，卻仍無法整合，形成斷路、斷橋，認為市府不重視，或是有推動卻沒進度，作繭自負。

都發局長黃文彬回應指出，豐潭雅地區為台中整體區域治理分區的「豐原山城核心區」，2019年11月完成第一階段計畫整併，將五大都市計畫整併合為一個主要計畫。目前正進行第二階段整併後都市計畫通盤檢討作業，進行土地使用、公共設施及交通系統檢討。

黃文彬表示，都市計畫通盤檢討案已提出產業發展及生活發展區域區位規劃檢討、公墓公園化轉型政策變更為公共設施用地，及建構區域性交通路網之構想。

另配合台中捷運系統烏日文心線北屯捷運機廠區段徵收區的道路系統，新增相關聯外道路，以利北屯區、潭子區之間道路系統串聯，近期將辦理潭雅神地區都市計畫草案公開展覽，屆時各界得提供相關建議意見，促進地區整體發展。

台中市議員蕭隆澤指出，北屯區與原縣區的潭子、大雅交界的邊陲地帶，出現斷路、斷橋等狀況，痛批縣市合併快12年，原縣區、市區都市計畫縫合零進度。圖／蕭隆澤服務處提供
台中市議員蕭隆澤指出，北屯區與原縣區的潭子、大雅交界的邊陲地帶，出現斷路、斷橋等狀況，痛批縣市合併快12年，原縣區、市區都市計畫縫合零進度。圖／蕭隆澤服務處提供

都市計畫 台中捷運 縣市合併

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