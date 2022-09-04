影／馬英九泳渡被攙扶上岸 得知完賽成績直搖頭
日月潭萬人泳渡今登場，吸引上萬泳士參加，前總統馬英九也9度下水挑戰，但今年完賽花了2小時50分，相較於前年的2小時3分，慢了47分鐘，且上岸時相當疲累，多次軟腳需要攙扶，對於自己表現，馬英九不斷搖頭說他老了。
馬英九今天為泳渡活動鳴笛後，就立刻在隨扈陪同下挑戰全程3公里的長泳，而他曾在2018年游出1小時39分，2019年、2020年則為2小時10分、2小時3分，今年追求打破前年紀錄，可惜事與願違。
馬英九今天約在上午8時15分從朝霧碼頭下水，游泳期間蛙式、自由式交換使用，上午11時5分才抵達伊達邵碼頭時，相當疲累，不僅多次軟腳，更在隨扈攙扶和身旁泳客協助才順利上岸，完賽時間2小時50分，較前年慢了47分鐘。
而南投縣副縣長陳正昇頒發完賽證明給馬英九，並公布完賽成績時，馬不斷搖頭，隨後表示，他很開心完成第9次泳渡，盡管完賽成績不怎麼樣，跟之前的成績有很大差距，但沒有辦法，「人老就是老了，要承認」，但老了還能游，還是很重要。
針對今年泳況，他表示，他無法用過去經驗和今年潭域狀況相比，因為他忘了先前的水溫，但游起來還是一樣「爽斃了」，不過游到後面段尤為困難；游到後面，水流跟他是逆著走的，建議主辦單位應該要改進一下。
至於今年泳渡遭雨襲，馬英九說，冒雨游泳沒什麼大不了，因都是水，看不出來「冒雨跟不冒雨有何差別」；另，有民眾問，怎麼靠意志力游完全程，馬英九開玩笑反問，「游完這個要靠意志力？你太小看我了」，幽默回應惹得全場哄堂大笑。
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