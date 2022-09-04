中秋民歌之夜開唱 盧秀燕5秒致詞「大家好好聽歌」
台中市文化局與台中市港區文化藝術基金會合作，昨晚在台中市港區藝術中心演藝廳舉辦「港藝秋月-中秋民歌之夜」，邀請殷正洋、葉佳修、王海玲、施孝榮、許景淳及王瑞瑜等知名的民歌手演唱，台中市長盧秀燕到場只花5秒開場問候「大家好好聽歌，這時候說什麼都是多餘的」。
昨晚民歌之夜演唱大眾耳熟能詳的經典民歌和中秋應景歌曲，中市長盧秀燕出席活動向滿場座無虛席的民眾致意，提前祝福大家中秋節愉快，並和殷正洋等歌手合影。
「大家好好聽歌，這時候說什麼都是多餘的」，盧秀燕打趣說，她只花5秒鐘開場問候大家，音樂會隨即展開，中市文化局表示，昨晚「港藝秋月–中秋民歌之夜」演出陣容堅強，先登場的「情歌王子」王瑞瑜，挑選「雲河」及「我是一片雲」，和現場歌迷一起回味「帽子歌后」鳳飛飛的經典歌曲；葉佳修唱出「外婆的澎湖灣，」，王海玲帶領Smile合唱團6位熟齡歌手合唱「微風往事」，施孝榮演唱大學時期參加金韻獎的決賽曲「再別康橋」
許景淳演唱「天頂的月娘啊」和「玫瑰人生」，金曲歌王殷正洋壓軸唱出「城裏的月光」與「守著陽光守著你」，陪伴大家到夜深。
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