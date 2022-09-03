軒嵐諾近逼 台中幼兒冒雨打疫苗逾5千人接種

軒嵐諾颱風近逼，台中市42處幼兒快打站今明兩天照常開設。因應中小學開學後疫情增溫，不少家長今一早就帶著幼兒冒雨到快打站接種，其中接種劑型以莫德納幼兒疫苗為多，還有幼兒接種站創開站以來打率最高；台中市衛生局統計，今天共5427名幼兒接種，到打率33.8%，較上周打幼兒BNT第一劑倍增。

南區區長陳佩玉說明，南區今天開設崇倫國中、樹義國小幼兒快打站，二處快打站都安排幼兒莫德納、幼兒BNT兩條打線分流接種，共289人接種，以幼兒莫德納第二劑最多，打種率近四成，也是幼兒快打站開站以來打氣最好的一次，主要是很多幼兒打莫德納第二劑，家長因為幼兒打過第一劑很放心，第二劑會再來快打站。

龍井區長戴燕如說，龍井區幼兒疫苗快打站從昨天上午8時30分在龍泉國小禮堂開打，雖颱風逼進，很多家長冒雨前來，區公所共安排幼兒莫德納、幼兒BNT兩條打線，今天共有175名幼兒接種，全數都是打幼兒莫德納，到打率31.5%。

南屯區長林秋萬說，南屯區快打站昨天共210人接種，接種率近3成，上周六有150人接種，到打率14%，打氣明顯上升。