最年長91歲！彰化溪湖6對長者婚紗圓夢 候選人擠爆見證

氣象局發布軒嵐諾海上颱風警報，今天大多數活動停辦，彰化縣溪湖鎮田中社區「婚紗圓夢」如期舉辦，6對高齡阿公阿婆分別身穿西裝、白紗，接受子孫和眾人的祝福，社區活動中心外面有風有雨，中心裡卻是歡樂溫暖。

溪湖鎮田中社區發展協會和田中里辦公室，合辦「婚紗圓夢─愛在溪湖田中里」，社區理事長楊銘煇、田中里長楊永燦為6對結婚時沒穿西裝、白紗的高齡阿公阿婆圓夢。今天一早阿婆到社區發展協會化妝和梳頭，阿公試穿西裝，穿戴化妝完畢，原本要搭乘三輪車到芷園居遊園拍照，因颱風風雨時來，全部活動都改在社區活動中心進行。

即使升格當阿公阿嬤，穿上婚紗像重回少年十五二十時，面對眾人眼光顯得靦腆；今天婚紗走秀時，鎮代會主席邱鳳蘭和鎮民代表楊隆芳、楊舒萍、劉晚玉都到場引導，這個選區候選人也都到齊，社區活動中心已經坐滿阿公阿婆的家屬、觀禮里長，加上候選人和助選員，讓活動加倍熱鬧，座無虛席。

最年長91歲阿公楊海山和妻子90歲林玉雲表示，早年都憑媒妁之言結婚，沒什麼自由戀愛，當時民生經濟普遍不好，沒錢穿西裝、婚紗，今天跟上時代這樣穿著，覺得很高興。

鎮長黃瑞珠說，阿公、阿婆結婚剛好在農業時代，沒婚紗可穿，今天穿婚紗回憶年輕結婚時情景，重溫甜蜜舊夢，而且中秋佳節將屆，中秋月圓人團圓，田中里和田中社區合辦婚紗圓夢讓長輩的子孫提前返鄉，參加父母（阿公、阿嬤）的婚紗走秀，促進家庭和諧。