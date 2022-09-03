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新社12戶自來水延管工程開工 明年3月開水龍頭就有水

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市新社區大南里、崑山里及永源里約12戶民眾，多年來無自來水可用，台中市政府進行自來水延管工程、規劃825萬元，預計明年3月底前完工，台中市長盧秀燕今早主持開工典禮。圖／台中市政府提供
台中市新社區大南里、崑山里及永源里約12戶民眾，多年來無自來水可用，台中市政府進行自來水延管工程、規劃825萬元，預計明年3月底前完工，台中市長盧秀燕今早主持開工典禮。圖／台中市政府提供

台中市新社區大南里、崑山里及永源里約12戶民眾，多年來無自來水可用，台中市政府進行自來水延管工程、規劃825萬元，預計明年3月底前完工，屆時住戶打開水龍頭即可輕鬆取用水資源台中市長盧秀燕今主持開工典禮，致詞表示「意義深遠」。

「新社區永源里、大南里及崑山里自來水延管工程開工祈福典禮」今天舉行，盧秀燕表示，「勿以善小而不為！」台中市地緣遼闊，有些地區戶數少，因成本太高，自來水公司無法接管至該區，她和立法委員江啟臣極力爭取，今天開工雖才12戶，但市府投入825萬元。

另外，針對無自來水地區，自2019年至今也已成功爭取補助經費約2.2億元推動延管工程，受益戶數約1787戶。

經發局表示，此次新社區自來水管線延伸長度約1.6公里，總工程經費約825萬元，今年由經發局編列追加預算500萬元，其餘由明年預算支應，預計明年3月底前完工。

經發局進一步指出，縣市合併後，新社區自來水普及率至今年6月底已達75.59%，自2019年至今，經發局針對新社區爭取中央補助及自行籌措預算辦理延管工程經費逾1200萬元，其中包括新社區月湖里1鄰、崑山里8鄰、崑山里七份坑、中和街一、二段延管工程等案件。

至於目前因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，經發局爭取中央前瞻基礎建設計畫，致力於山城地區簡易自來水系統佈建，2019年至今，已爭取補助經費約2.2億元，受益戶數約1787戶。

台中市新社區大南里、崑山里及永源里約12戶民眾，多年來無自來水可用，台中市政府進行自來水延管工程、規劃825萬元，預計明年3月底前完工，台中市長盧秀燕今早主持開工典禮。圖／台中市政府提供
台中市新社區大南里、崑山里及永源里約12戶民眾，多年來無自來水可用，台中市政府進行自來水延管工程、規劃825萬元，預計明年3月底前完工，台中市長盧秀燕今早主持開工典禮。圖／台中市政府提供

台中市長 盧秀燕 江啟臣 水資源

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