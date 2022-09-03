不畏軒嵐諾攪局 日月潭再現千人「下水餃」壯觀場面

軒嵐諾颱風進逼台灣，但中台灣天公作美，日月潭公開水域游泳錦標賽順利登場，1613名選手在日月潭以泳技競速，再現上千人同時「下水餃」的壯觀場面，菁英賽成績作為國際馬拉松游泳賽國手選拔標準，結果菁英競賽男子組再度由卓承齊以29分29秒奪冠，女子組由鄧羽彣以31分02秒封后。

日月潭萬人泳渡去年疫情停辦，今年恢復舉辦，吸引1萬8千多名選手報名，但強颱軒嵐諾進逼台灣，讓選手擔心泳渡盛會又因颱風喊停，還好天公作美上午日月潭公開水域游泳錦標賽，潭區還出現豔陽，選手興奮魚貫入水競技。

今天賽程由SUP立式槳板運動46名選手率先出發，挑戰3公里立槳競速，隨後公開水域泳渡菁英組19名好手及競賽分齡組93名選手，以自由式挑戰朝霧到伊達邵碼頭，橫渡日月潭面的3000公尺長泳，而需背魚雷浮標的挑戰組更有多達1455人參加，相隔2年再度出現上千名選手在日月潭游泳競技，相當熱鬧。

公開水域菁英競賽結果，各組前三名，男子組卓承齊、曾楷文、廖梓丞，去年第2名也是卓承齊之弟的卓沛齊則獲第4名；女子組前三名為鄧羽彣、詹庭瑜、王怡臻。

南投縣副縣長陳正昇指出，因應防疫選手下水前及上岸後都配合配戴口罩，除自備防水袋的泳客下水前將口罩妥善收好外，也準備垃圾桶供下水前丟棄口罩，上岸時再提供新口罩。選手及遊客也都主動配合勤洗手保持社交距離。