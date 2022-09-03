風神擋不住愛神 彰化市未婚聯誼90對男女浪漫登場

儘管軒嵐諾颱風外圍環流侵襲，卻擋不住愛情的追求，來自全台各地共90對、180位青年男女，今天在風雨中，參加由彰化市公所舉辦的「遇見幸福〜愛在彰化」未婚聯誼活動，除分組聯誼，玩遊戲互動，晚間則有浪漫燭光晚餐，希望因此種下愛苗，有緣結為連理。

彰化市公所指出，市公所在2019年及2020年分別舉辦了2場未婚聯誼活動，已經促成多對姻緣，今年也有2對佳偶共結連理，市長林世賢特地送上65吋大電視做為賀禮。去年因疫情取消活動，今年為回應民眾要求，今天再由市公所扮起紅娘，為全台未婚青年男女牽起紅線，舉辦這場未婚聯誼活動，原預定受理報名人數為80對，由於反應熱烈，後來市長林世賢指示再增加名額至90對、180位。

這項未婚聯誼活動，因颱風挾風帶雨侵擾，取消原本的戶外活動，即到今天下午起，在戶羽機關車一起搭愛情列車，全部在掛滿「愛情氣球」的老人文康中心舉行，大家從不相識、遊戲互動、享用下午茶，聊天交心，大家漸漸熟悉，並有印象不錯的對象，也帶起共同興趣的話題，晚上6點多，在主辦單位精心安排的音樂饗宴伴奏下，再共度浪漫的燭光晚餐，約8點結束，互道再見。