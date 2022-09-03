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風神擋不住愛神 彰化市未婚聯誼90對男女浪漫登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
來自全台各地共90對、180位青年男女，參加由彰化市公所舉辦的「遇見幸福〜愛在彰化」未婚聯誼活動，在掛滿「愛情氣球」的老人文康中心舉行，大家從不相識，經由遊戲互動，逐漸熟悉。圖／彰化市公所提供
來自全台各地共90對、180位青年男女，參加由彰化市公所舉辦的「遇見幸福〜愛在彰化」未婚聯誼活動，在掛滿「愛情氣球」的老人文康中心舉行，大家從不相識，經由遊戲互動，逐漸熟悉。圖／彰化市公所提供

儘管軒嵐諾颱風外圍環流侵襲，卻擋不住愛情的追求，來自全台各地共90對、180位青年男女，今天在風雨中，參加由彰化市公所舉辦的「遇見幸福〜愛在彰化」未婚聯誼活動，除分組聯誼，玩遊戲互動，晚間則有浪漫燭光晚餐，希望因此種下愛苗，有緣結為連理。

彰化市公所指出，市公所在2019年及2020年分別舉辦了2場未婚聯誼活動，已經促成多對姻緣，今年也有2對佳偶共結連理，市長林世賢特地送上65吋大電視做為賀禮。去年因疫情取消活動，今年為回應民眾要求，今天再由市公所扮起紅娘，為全台未婚青年男女牽起紅線，舉辦這場未婚聯誼活動，原預定受理報名人數為80對，由於反應熱烈，後來市長林世賢指示再增加名額至90對、180位。

這項未婚聯誼活動，因颱風挾風帶雨侵擾，取消原本的戶外活動，即到今天下午起，在戶羽機關車一起搭愛情列車，全部在掛滿「愛情氣球」的老人文康中心舉行，大家從不相識、遊戲互動、享用下午茶，聊天交心，大家漸漸熟悉，並有印象不錯的對象，也帶起共同興趣的話題，晚上6點多，在主辦單位精心安排的音樂饗宴伴奏下，再共度浪漫的燭光晚餐，約8點結束，互道再見。

市公所表示，參加這場活動的青年男女，不僅每人都獲得精選的參加禮、配對成功者另獲贈「加倍升溫星巴克禮券」；活動中並選出4位最佳人氣獎，另有6位幸運者摸彩抽得每人6000元的禮券；此外，凡參加聯誼活動經過認識交往、並在未來3年內締結連理者，更將可獲得50吋電視機作為結婚賀禮。

來自全台各地共90對、180位青年男女，參加由彰化市公所舉辦的「遇見幸福〜愛在彰化」未婚聯誼活動，在掛滿「愛情氣球」的老人文康中心舉行，大家從不相識，經由遊戲互動，逐漸熟悉。圖／彰化市公所提供
來自全台各地共90對、180位青年男女，參加由彰化市公所舉辦的「遇見幸福〜愛在彰化」未婚聯誼活動，在掛滿「愛情氣球」的老人文康中心舉行，大家從不相識，經由遊戲互動，逐漸熟悉。圖／彰化市公所提供
來自全台各地共90對、180位青年男女，參加由彰化市公所舉辦的「遇見幸福〜愛在彰化」未婚聯誼活動，在掛滿「愛情氣球」的老人文康中心舉行，大家從不相識，經由遊戲互動，逐漸熟悉。圖／彰化市公所提供
來自全台各地共90對、180位青年男女，參加由彰化市公所舉辦的「遇見幸福〜愛在彰化」未婚聯誼活動，在掛滿「愛情氣球」的老人文康中心舉行，大家從不相識，經由遊戲互動，逐漸熟悉。圖／彰化市公所提供

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