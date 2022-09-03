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彰化溪湖果菜市場再爆狗咬人 市場：抓不抓狗都被罵

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮果菜市場公司陷入愛護動物與反對飼養流浪狗的各方角力，左右為難。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮果菜市場公司陷入愛護動物與反對飼養流浪狗的各方角力，左右為難。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮果菜批發市場又發生流浪狗咬人，被咬傷的鎮民今天向市場投訴；市場公司總經理蔡健文表示，曾雇工捕捉流浪狗被愛護動物人士抗議，不抓流浪狗釀成咬人意外被民眾抗議，改為勸導民眾不餵食流浪狗也被嗆，實在為難。

溪湖鎮果菜批發市場有多隻流浪狗，有的個性溫和，有的防衛性強。被咬傷的婦人今到果菜批發市場投訴，昨天晚間到市場逛星期五夜市，冷不防被流浪狗咬住左小腿，她和家人制止驅趕，流浪狗竄逃無影無蹤，她就醫縫3針，市場應加強管理流浪動物，不要再發生傷人事件。

有民眾指出，市場內流浪狗有些是被抓來「放生」，有些是鄰近街區流浪狗或民眾飼養但沒圈禁出門的家犬，知道市場有人餵食就在中午和夜市有得吃的時段聚集市場內，溪湖鎮果菜批發市場最近兩年內大概發生10件流浪狗咬人，幸好傷勢不嚴重，。

「外傳溪湖鎮果菜市場養狗，流浪狗真的不是市場飼養。」市場公司總經理蔡健文表示，處理流浪狗一直是市場的棘手難題，公司三令五申禁止員工飼養流浪狗，查獲餵養屬實即嚴懲，公司也勸導市場內攤商和進場交易的農民、有愛心民眾不要餵流浪狗，配合度不一，經常被嗆「餵狗也不行？違法嗎？」

蔡健文說，溪湖果菜市場公司通報彰化縣動物防疫所捕捉，得到答覆「流浪動物中途之家爆滿，無處收容。」溪湖鎮清潔隊也沒地方安置，市場公司雇用專業人員捕捉卻被愛護動物人士抗議，若沒捕捉就容易發生動物傷人的意外，果菜市場像夾心餅乾實在為難。

流浪狗 流浪動物

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