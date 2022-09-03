彰化溪湖果菜市場再爆狗咬人 市場：抓不抓狗都被罵

彰化縣溪湖鎮果菜批發市場又發生流浪狗咬人，被咬傷的鎮民今天向市場投訴；市場公司總經理蔡健文表示，曾雇工捕捉流浪狗被愛護動物人士抗議，不抓流浪狗釀成咬人意外被民眾抗議，改為勸導民眾不餵食流浪狗也被嗆，實在為難。

溪湖鎮果菜批發市場有多隻流浪狗，有的個性溫和，有的防衛性強。被咬傷的婦人今到果菜批發市場投訴，昨天晚間到市場逛星期五夜市，冷不防被流浪狗咬住左小腿，她和家人制止驅趕，流浪狗竄逃無影無蹤，她就醫縫3針，市場應加強管理流浪動物，不要再發生傷人事件。

有民眾指出，市場內流浪狗有些是被抓來「放生」，有些是鄰近街區流浪狗或民眾飼養但沒圈禁出門的家犬，知道市場有人餵食就在中午和夜市有得吃的時段聚集市場內，溪湖鎮果菜批發市場最近兩年內大概發生10件流浪狗咬人，幸好傷勢不嚴重，。

「外傳溪湖鎮果菜市場養狗，流浪狗真的不是市場飼養。」市場公司總經理蔡健文表示，處理流浪狗一直是市場的棘手難題，公司三令五申禁止員工飼養流浪狗，查獲餵養屬實即嚴懲，公司也勸導市場內攤商和進場交易的農民、有愛心民眾不要餵流浪狗，配合度不一，經常被嗆「餵狗也不行？違法嗎？」

蔡健文說，溪湖果菜市場公司通報彰化縣動物防疫所捕捉，得到答覆「流浪動物中途之家爆滿，無處收容。」溪湖鎮清潔隊也沒地方安置，市場公司雇用專業人員捕捉卻被愛護動物人士抗議，若沒捕捉就容易發生動物傷人的意外，果菜市場像夾心餅乾實在為難。