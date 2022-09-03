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台中房思琪案狼師解聘永不錄用 盧秀燕出席活動未回應

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
盧秀燕今早到新社高中大禮堂參加新社農會創會百周年慶活動，對於媒體詢問黃師案未正面回應。圖／台中市政府提供
盧秀燕今早到新社高中大禮堂參加新社農會創會百周年慶活動，對於媒體詢問黃師案未正面回應。圖／台中市政府提供

台中房思琪案，黃姓教師涉嫌25年前性侵學生，市府性平教育委員會昨開會，同意調查小組報告與懲處建議，決議解聘黃師、永不錄用、無法請領退休金。台中市長盧秀燕今早出席活動，面對媒體訪問一律說謝謝，離席前說「新社農會生日快樂」，對此議題未正面回應。

盧秀燕原定今天首場行程是8點20分視察快打站，昨深夜11時許，臨時取消行程，改由民政局長吳世瑋前往。

今天上午，盧到新社高中大禮堂參加新社農會創會百周年慶活動，剛下車就有媒體詢問對於黃師懲處有何看法？盧以活動已經開始為由，步入會場。

活動結束後，盧秀燕前往搭車途中，媒體再追問市長對黃師案看法，盧只就參與活動笑答，「新社農會生日快樂」，對於黃師案未正面回應。隨後趕往新社區永源里、大南里與崑山里自來水管延管工程開工祈福典禮。

盧秀燕今早到新社高中大禮堂參加新社農會創會百周年慶活動，對於媒體詢問黃師案未正面回應。圖／台中市政府提供
盧秀燕今早到新社高中大禮堂參加新社農會創會百周年慶活動，對於媒體詢問黃師案未正面回應。圖／台中市政府提供
盧秀燕今早到新社高中大禮堂參加新社農會創會百周年慶活動，對於媒體詢問黃師案未正面回應。圖／台中市政府提供
盧秀燕今早到新社高中大禮堂參加新社農會創會百周年慶活動，對於媒體詢問黃師案未正面回應。圖／台中市政府提供

農會 盧秀燕 生日

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