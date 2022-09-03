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比400萬人的新北多 彰化上半年車禍死亡暴增38人

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
改善機慢車兩段式待轉區、機慢車停等區，是彰化警方改善車禍傷亡的措施之一，圖為彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區空間過小，在下課尖峰時段，危及行人及機車騎士安全。本報資料照片
改善機慢車兩段式待轉區、機慢車停等區，是彰化警方改善車禍傷亡的措施之一，圖為彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區空間過小，在下課尖峰時段，危及行人及機車騎士安全。本報資料照片

彰化縣今年1到6月A1(車禍24小時內死亡）人數達90人，比去年同期暴增38人，增加人數居各縣市之冠，第2的是人口400萬的新北市32人，屏東是15人，增幅之大令人訝異，除被交通部道安會報點名改善外，並從9月起，列入輔選管考；彰化警方也提出包括加強科技執法、路口及號誌改善等措施。

彰化縣車禍死亡案件，2007年A1車禍死亡達166人的最高點後，幾乎逐年下降，2015年降到138人，到2016年121人，2017年降到100人的最低點，但2018年則攀升到112人，2019年更陡升到131件，連續2年攀升後，在警方積極採取防制措施後，2020年則降到130人。去年2021年更降到115人，比前年減少15人，沒想到今年卻開始暴增， 累計1到6月就達90人，而去年同期是52人，增加了38人，增加人數居各縣市之冠。

經彰化縣警察局分析今年上半年的車禍死亡案件，主要族群為高齡者，在自行車、行人、機車各占67%、62%、40%，碰撞型態以自撞及側撞為主，各占30%、23%。

彰化縣審計室也針對交通事故做了檢討，彰化縣2018年交通事故為2萬0012件、受傷人數2萬6342人，2020年增至2萬2680件、受傷2萬9560人，去年則是微幅減少為2萬2498件、受傷2萬9201人，再以最近3年每10萬人車禍死亡人數，分別為17.36人、16.18人及16.09人，雖然有逐年遞減，但仍高於平國平均值。

警方分析車禍原因，主要是未注意車前狀態、未依規定讓車或減速所致。 尤其是高齡者車禍死傷人數從4449人激增到5285人，包括無照駕駛、自撞及路口車禍為主要原因。

審計室也針對自行車違規提出檢討，指彰化縣電動自行車及電動輔助車車禍死傷人數，3年來，從2019年由636人攀升到2020年的976人，增加340人，主要發生在上午7時到9時，及下午4時到7時，多是因夜間行駛無燈光設施、路況無安全警告措施。

彰化縣警察局已提出改善對策，交通隊長林神改說，包含11月啟用增設12處路口科技執法、主要幹道如彰化市中山路等機車族測速、加強高齡者安全駕駛觀念宣導專案、增設42處號誌設置改善、12月底前完成轄區13處危險路口(段)工程改善、路段中增設實體分隔設施，以及改善機慢車兩段式待轉區、機慢車停等區、檢討車道配置、增設機慢車道，希望能有效改善。

彰化市中山路車禍案件頻傳， 警方即設置三腳架機動測速取締，近來很多汽機車駕駛人吃到紅單，哀聲不已。圖／取自臉書彰化人大事書
彰化市中山路車禍案件頻傳， 警方即設置三腳架機動測速取締，近來很多汽機車駕駛人吃到紅單，哀聲不已。圖／取自臉書彰化人大事書
為維護路口交通安全，彰化警方加強宣導，呼籲駕駛人禮讓行人。圖／本報資料照片
為維護路口交通安全，彰化警方加強宣導，呼籲駕駛人禮讓行人。圖／本報資料照片
改善機慢車兩段式待轉區、機慢車停等區，是彰化警方改善車禍傷亡的措施之一，圖為彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區空間過小，在下課尖峰時段，危及行人及機車騎士安全。本報資料照片
改善機慢車兩段式待轉區、機慢車停等區，是彰化警方改善車禍傷亡的措施之一，圖為彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區空間過小，在下課尖峰時段，危及行人及機車騎士安全。本報資料照片

車禍 電動自行車

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